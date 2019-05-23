CHP’li İlgezdi: Annesiyle cezaevinde kalan çocuklar mahkum değildir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Adalet Bakanlığı tarafından cezaevinde annesiyle kalan çocuklara yönelik başlatılan ‘ev tipi cezaevi’ projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanlığının yıllardır büyük mağduriyetler yaratan bu denli ağır insan hakları ihlali karşısında geç de olsa harekete geçmesini olumlu bulduğunu ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Annesiyle cezaevinde kalan çocukların orada mahkum değil, çocuk oldukları gerçeği kabul edilmelidir. Bu çocukların karşılaştıkları sorunların sadece ceza infaz sistemi içerisinde çözülmesi doğru değildir” dedi.

Çocukların daha fazla mağdur edilmemesi için atılması gereken öncelikli adımların olduğunu anımsatan İlgezdi, gerçekçi ve sorunları çözen bir yaklaşımın ortaya konulması için cezaevinde anneleriyle kalan çocukların sadece Adalet Bakanlığının değil pek çok çalışma alanının ortak konusu olması gerektiğini belirtti.

İlgezdi çocukların daha fazla mağdur edilmemesi için öncelikle ve acilen atılması gereken hayati adımları şöyle sıraladı: