CHP’li İlgezdi: Annesiyle cezaevinde kalan çocuklar mahkum değildir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Adalet Bakanlığına cezaevinde anneleriyle kalan çocuklar için çağrıda bulundu.
Fotoğraf: Babak Farrokhi/Flickr | CC BY 2.0
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Adalet Bakanlığı tarafından cezaevinde annesiyle kalan çocuklara yönelik başlatılan ‘ev tipi cezaevi’ projesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanlığının yıllardır büyük mağduriyetler yaratan bu denli ağır insan hakları ihlali karşısında geç de olsa harekete geçmesini olumlu bulduğunu ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Annesiyle cezaevinde kalan çocukların orada mahkum değil, çocuk oldukları gerçeği kabul edilmelidir. Bu çocukların karşılaştıkları sorunların sadece ceza infaz sistemi içerisinde çözülmesi doğru değildir” dedi.
Çocukların daha fazla mağdur edilmemesi için atılması gereken öncelikli adımların olduğunu anımsatan İlgezdi, gerçekçi ve sorunları çözen bir yaklaşımın ortaya konulması için cezaevinde anneleriyle kalan çocukların sadece Adalet Bakanlığının değil pek çok çalışma alanının ortak konusu olması gerektiğini belirtti.
İlgezdi çocukların daha fazla mağdur edilmemesi için öncelikle ve acilen atılması gereken hayati adımları şöyle sıraladı:
- Çocukların cezaevlerinde mahkum değil, çocuk oldukları gerçeği kabul edilmelidir.
- Kadınların çocuklarıyla sağlıklı bir ilişki kurarak annelik hakkını kullanabileceği, bebeğin fizyolojik ve zihinsel gelişimini sağlıklı şekilde tamamlayacağı bir ortam oluşturmalıdır.
- Cezaevleri içerisinde her çocuğun kendi akranlarıyla vakit geçirebileceği çocuk dostu alanlar yaratılmalıdır.
- 3-6 yaş grubu çocukların kreşe gitme imkanı sağlanmalı, bu kreşler hapishane dışında olmalıdır.
- Kreşe gitme olanağı olmayan 0-3 yaş grubu çocuklar için de cezaevinin içinde cezaevinin kaotik otamından izole edilmiş sosyal yaşam ve bakım alanları inşa edilmelidir.
- Cezaevi içerisindeki oyuncak sınırlaması kaldırılmalıdır.
- Çocuklara babalarıyla birlikte açık görüş gerçekleştirme imkanı sağlanmalı, annenin de yer alacağı bu açık görüşler, gün boyu olacak şekilde hapishane dışında olmalıdır.
- Çocukların barındıkları cezaevlerinde 24 saat esasına uygun olarak pediatri klinikleri kurulmalıdır.
- Çocuk gelişimine uygun beslenme programı uygulanmalıdır.
- Her cezaevinde mutlaka cezaevi psikoloğu, sosyal hizmet uzmanı ve öğretmen istihdam edilmelidir. Cezaevlerinde görev alacak bu kişiler çocuk gelişimine yönelik mutlaka pedagojik formasyondan geçirilmelidir. (HABER MERKEZİ)