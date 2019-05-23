Kadın sporcular sponsorların "Gebe kalmayın" dayatmasına meydan okuyor

ABD’li sprinter Allyson Felix, spor endüstrisine hakim olan tekellerin kadın sporcuları hamile kalmaları halinde sponsorluktan çekilmeyle tehdit etmesine ya da bu gerekçeyle daha düşük ücret dayatmasına tepki gösterdi.

New York Times’ta iki eski Nike sporcusu Alysia Montano ve Kara Goucher’in yazdığı yazılar sonrası kendi yaşadıklarını aktaran Felix, Nike’nin hamile kalması halinde kendisine daha az ödeme yapmak istemesi nedeniyle anlaşmazlık yaşadıklarını ifade etti.

Felix, spor endüstrisinin de ötesine geçerek ABD genelinde çalışan kadınların gebelik halinde haklarının korunması gerektiğini söyledi.

Felix’in yazısından öne çıkanlar şöyle:

SESSİZ KALARAK HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ

“Düşündüklerimi ifade etmem halinde kariyerimin zarar görebileceğini hep biliyordum. Her zaman duygularımı göstermemeye, insanların benden ne beklediğini bilip ona göre hareket etmeye çalıştım. İnsanları hayal kırıklığına uğratmayı sevmem. Ancak sessiz kalarak hiçbir şeyi değiştiremezsiniz.

Geçtiğimiz hafta Nike’den iki eski Olimpik koşucu takım arkadaşım Alysia Montano ve Kara Goucher, şirketleriyle olan gizlilik anlaşmalarını kahramanca bozdular ve New York Times araştırması kapsamında hamilelik hikayelerini anlattılar.

Biz atletlerin doğru olduğunu bildiği ancak kamuoyuna açıklamaya korktuğu şeyleri anlattılar: Eğer çocuğumuz olursa, hamilelik sırasında ve sonrasında sponsorlarımız ücretimizde kesintiye gidebilir. Bu, spor endüstrisinin kurallarının çoğunlukla erkekler tarafından ve erkekler için yapıldığının bir örneği.

BENİM HAMİLELİK HİKAYEM

Profesyonel bir koşucu olarak benim de bir hamilelik hikayem var.

Hayatım boyunca tek bir şeye odaklandım: Madalyalar kazanmak. Ve bunda iyiydim. 32 yaşında tarihin en başarılı atletlerinden biriydim: 6 kez Olimpiyat altın madalyasını, 11 kez dünya şampiyonluğunu kazandım. Ancak geçtiğimiz yıl bunun da ötesine geçerek aynı anda hem profesyonel atlet hem de anne olmak istedim. Bu kimi yönlerden çılgınca bir hayaldi.

2018’de hamileliğin sektörümüzde “Ölüm öpücüğü” anlamına gelebileceğini bilerek bir aile kurmak istedim. Geçtiğimiz hafta The Times’ta koşucu Phoebe Wright’ın yazdığı gibi bu benim için korkutucu bir dönemdi çünkü Nike ile Aralık 2017’de sona eren sözleşmemin ardından yeni bir kontrat üzerine görüşüyordum.

Hamileliğimin 32. haftasında kendimin ve bebeğimin hayatını tehlikeye atan ciddi pre-eklampsiler geçirmeme rağmen Kasım 2018’de kızımın doğumunun ardından formuma en kısa sürede kavuşmak için baskı hissediyordum.

NİKE TALEBİMİ KABUL ETMEDİ

Aynı zamanda görüşmelerimiz de iyi geçmiyordu. Tüm zaferlerime rağmen Nike bana yüzde 70 daha az ödemek istiyordu. Eğer şu anda hak ettiğim buysa bunu kabul edebilirim.

Ama kabul edemeyeceğim şey gebeliğe dair var olan statükodur. Nike’den doğum sürecindeki performansımın düşmesi halinde bu gerekçeyle kesintiye maruz kalmayacağımın kontratta garanti altına alınmasını talep ettim. Yeni bir standart belirlemek istedim. Eğer ben, Nike’nin en önemli atletlerinden biri olarak bu korumayı sağlayamıyorsam kim sağlayabilir ki?

Nike, talebimi kabul etmedi. O günden bu yana anlaşmaya varamadık.”

FİRMALAR HESAP VEREBİLİR OLMALI

“Hayal kırıklığım sadece Nike ile ilgili değil, endüstrinin kadın atletlere tutumuna dair genel bir hayal kırıklığı. Bu, hamilelikle sınırlı değil. Desteklediğimiz markaların arkasında durabiliriz ama onlar bizi bir sonraki jenerasyonun sporcu ve tüketicilerine ulaşabilmek için pazarlarken biz de onları hesap verebilir kılmalıyız.

Geçtiğimiz hafta birkaç cesur kadın sayesinde bu konuda doğru bir adım atıldı. Burton, Altra, Nuun ve Brooks gibi firmalar çocuk sahibi olan kadınlara kontrat garantileri vereceklerini ilan etti. Birkaç gün sonra The Wall Street Journal’a göre Nike de gebelik politikasını değiştirmekte kararlı olduğunu dile getirdi... Nike’yi bu konudaki değişimin zorunlu olduğunu görmesi nedeniyle alkışlıyorum ve Nike ile birlikte sektörün geri kalanından daha ileri adımlar bekliyorum.

Sporculara çenelerini kapatıp oyunlarına bakmalarını söylüyorlar. Kimsenin bizim siyasi görüşlerimizle ilgilenmediğini iddia ediyorlar. Bizim sadece daha hızlı koşacak, daha yükseğe zıplayacak, daha uzağa fırlatacak eğlendiriciler olduğumuzu, işleri karıştırmamız gerektiğini söylüyorlar.

Ama hamilelik “işleri karıştırmak” değildir. Hamilelik, takım arkadaşlarımızın gösterdiği ve benim de gösterebilmeyi umduğum gibi; kadınlar için başarılı bir profesyonel atletik kariyerin de parçası olabilir ve olmalıdır. Ve ben bunu denemek için mücadele etmek zorunda kalmadığımız günleri hayal ediyorum.

Gebelik dönemi koruması sadece Olimpik sporcularla sınırlanmamalı. ABD genelindeki tüm çalışan kadınlar çocuk sahibi olurken korumayı hak ediyor. Şirketlerin doğru kararlar vermesine bağımlı olmamamız lazım. Çünkü ailelerimiz buna bel bağlıyor." (SPOR SERVİSİ)

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