Yargıtay oy çokluğuyla Nevin Yıldırım'ın hapis cezasını onadı

Burcu YILDIRIM

Ankara

Isparta'da kendisine sistematik tecavüz, şiddet ve şantaj uygulayan Nurettin Gider'i öldürdüğü için müebbet hapis cezası alan Nevin Yıldırım'ın cezası Yargıtay tarafından onandı. Oy çokluğuyla verilen kararda kadın üyenin, "haksız tahrik" şerhi koyması dikkat çekti. Kadın üyenin kararının sevindirici olduğunu aynı zamanda Yargıtay'dan en azından "iyi hal indirimi" vermesini beklediklerini söyleyen Nevin Yıldırım'ın Avukatı Fatoş Hacıvelioğlu, Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını ifade etti.

KADIN ÜYE "HAKSIZ TAHRİK" ŞERHİ KOYDU

Kendisine sistematik bir şekilde tecavüz eden Nurettin Gider'i öldüren Nevin Yıldırım'a yerel mahkemenin verdiği müebbet cezasını Yargıtay onadı. Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinin failin yakınları tarafından verilen ifadelere dayanak, adli tıp raporlarını ve Nevin'in her defasında "Tecavüze uğradım" beyanını dikkate almadan verdiği müebbet cezasını Yargıtay ilk kararında bozmuştu. Yerel mahkemenin tekrar aynı cezayı vermesiyle ikinci kez Yargıtay'a gelen dava, 1. Ağır Cezada görüldü. 16 Mayıs tarihinde görülen davanın sonucu bugün (23 Mayıs) Yargıtay tarafından açıklanırken, Nevin'e oy çokluğu ile müebbet cezası verildi. Yargıtay'da bulunan kadın üyenin ise karara haksız tahrik şerhi koyması dikkat çekti. Haksız tahrik uygulansaydı Nevin Yıldırım tahliye edilecekti.

"DAVAYI ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞIYACAĞIZ"

Kararı Evrensel'e değerlendiren Avukat Fatoş Hacıvelioğlu, "Bundan sonra Anayasa Mahkemesi var, davayı Anayasa Mahkemesine taşıyacağız" dedi. Yerel mahkemenin kararının bozulmasını en azından iyi hal indirimi verilmesini beklediklerini söyleyen Hacıvelioğlu, kadın üyenin kararını olumlu ve sevindirici bulurken "Eğer haksız tahrik uygulansaydı, Nevin'in şuan tahliye edilmesi gerekiyordu. Bu kararla birlikte erkek adalet sonucuna vardıklarını düşünüyorum. Yargının her aşamasından sabıkası olan erkeklere bile iyi hal indirimi uygulanırken, Nevin'e uygulanmaması adalet ve eşitlikle açıklanabilecek bir sonuç değil" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Korukaya köyünde Nevin Yıldırım, kendisine cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider'i 28 Ağustos 2012 tarihinde öldürmek zorunda kalmıştı. "İyi hal” ve "haksız tahrik" indirimleri uygulanmayan Yıldırım'a 2015 yılında müebbet hapis cezası verildi. Yargıtay tarafından kararın bozulması ardından duruşma Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinde 3 Ocak 2018 tarihinde yeniden görülmeye başlandı.

Ancak yerel mahkeme tekrar Yıldırım'a müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmedince dosya bir kez daha Yargıtay’a taşındı. Bu kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararın onanması yönünde görüş bildirerek dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderdi. 16 Mayıs’ta Yargıtay 1.Ceza Dairesinde görülen duruşmada, Nevin’in avukatları kararın bozularak "haksız tahrik" ve "iyi hal" hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Yargıtay Nevin Yıldırım kararını 23 Mayıs'ta açıklayacak

Nevin Yıldırım’a yeniden müebbet hapis verildi