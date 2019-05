Şiddet gördüğü eski eşini öldüren Name Öztürk için tahliye kararı

Evlendiği günden beri sistematik olarak şiddet gördüğü kocasını öldüren ve 25 Temmuz 2016’dan bu yana Bakırköy hapishanesinde tutuklu olan Name Öztürk'ün tahliyesine karar verildi.

Öztürk'e Kartal Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, avukatların esas hakkında savunma yapmaları için ek süre vererek Öztürk’ün tahliyesine hükmetti.

Tahliye kararı sonrası açıklama yapan Avukat Diren Cevahir Şen, şunları söyledi:

"Name yaklaşık 3 yıldır tutuklu. O erkek şiddetine maruz kalan kadınlardan sadece biri. Biz burada Name için beraat istemek istemek için geldik. Tahliye talebimiz heyet tarafından kabul edildi. Mütaalaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedik. Yakın bir zaman sonra burada olacağız. Ama bugün Name’yi almaya gidiyoruz. Biz bugün çok mutluyuz. Bu hafta erkek şiddeti sebebiyle cezaevinde olan ve yaşamını yitiren kadınlar için yargılamaların haftasıydı. Dün Aylin Işık, bugün Name Öztürk ve Şule Çet ve yarın da Nevin Yıldırım’ın duruşmaları var. Umuyoruz ki hepsi için adalet gelir."

NE OLMUŞTU?

Temmuz 2016’da İstanbul Tuzla’da boşandığı eşi Kazım Aydemir’i bıçaklayarak öldüren Nammme Öztürk, Aydemir’in evliliği boyunca kendisine şiddet uyguladığını, tecavüz ettiğini ve boşandıktan sonra da tecavüz etmeye devam ettiğini dile getirmişti.

Öztürk, kocasının evliliği boyunca sürekli kendisini aldattığını, bu sebeple boşandığını, ancak çocuğu olduğu için Aydemir’in çocuğu görme bahanesiyle sürekli eve geldiğini söylemişti.

Öztürk, olay günü Kazım Aydemir’in eve geldiğini, kendisine silah doğrultarak öldürmekle tehdit ettiğini, buna karşın Öztürk’ün kendisini korumak için Aydemir’i öldürmek zorunda kaldığını, cinayeti tasarlamadığını belirtmişti.

12 Ekim 2018’de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti Name Öztürk’e 12 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. (HABER MERKEZİ)