Yargıtay Nevin Yıldırım kararını 23 Mayıs'ta açıklayacak

Burcu YILDIRIM

Ankara

Isparta'da kendisine sistematik tecavüz, şiddet ve şantaj uygulayan Nurettin Gider'i öldürdüğü için müebbet hapis cezası alan Nevin Yıldırım'ın davası Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde görüldü. Yargıtay'ın daha önce bozduğu ve yerel mahkemenin aynı kararı verdiği Nevin Yıldırım'ın davasını takip eden avukatlar, kararın bozulmasını ve meşru müdaafa sayılmasını talep etti. Aksi takdirde, haksız tahrik ve iyi hal durumlarının uygulanmasını isteyen avukatlar, Nevin'in beyanlarının ve adli delillerin değerlendirilmeden köylünün dedikodularıyla karar verildiğini söyledi. Yargıtay kararını 23 Mayıs'ta açıklayacak.

"YEREL MAHKEME ÖN YARGILARLA KARAR VERDİ'

Yargıtay'ın daha önce bozduğu karar yerel mahkeme tarafından tekrar onanarak ikinci kez Yargıtay'a geldi. Avukat Nagehan Bulduk, Yargıtay'ın bozma kararına ilişkin yerel mahkemenin önyargılarla yine Nevin Yıldırım'a müebbet ceza verdiğini belirterek, “Talep etmemize rağmen deliller toplanmadan köy halkının dedikodularından ibaret bir yargılama yapıldı”dedi.

Esas alınması gerekenin somut deliller olduğunu belirten Bulduk, “Nevin'in öldürdüğü şahıs Nevin'in eniştesidir ve dayı diye hitap etmektedir. Nurettin Gider, köyde maddi durumu iyi olan ve köy eşrafına iş bulan bir şahıstır. Bu anlamda köyde bir hakimiyeti vardır. Nevin'i çalıştığı pancar tarlasında taciz etmeye başlayan Gider, daha sonra ailesini dahi arayarak tacizlerine devam ediyor ve 2012 yılında Nevin'in kocası şehir dışına çalışmaya gittiğinde cinsel saldırılarda bulunarak tehditlerini başka boyuta taşıyor. Silahla tecavüze uğrayan Nevin, çocuklarının yanında da tehditlere maruz kalmıştır. Olay gecesi ise Gider, eve sundurmadan silahla ve tehditle giriyor. Nevin'in ateş ettiği bölgeler de yaşadığı tecavüzü belirtir niteliktedir. Tecavüz sonucunda hamile kalan Nevin'in ise yine rızası olmadan çocuğun doğmasına karar verildi ve Nevin çocukla hiç görüşmeyerek yetkililere verdi” dedi. Mahkeme sürecinde tecavüz olgusunun dikkate alınmadığını da ifade eden Bulduk, aslında olayın açıkça meşru müdaafa olduğunu söyledi.

"NEVİN'İN BEYANLARI VE ADLİ TIP UZMANLARININ GÖRÜŞLERİ ALINMADI"

Yerel mahkemenin Nevin'in davasında talep ettiği adli tıp uzmanlarının görüşlerini almadığı gibi Nevin'in beyanlarına da yer vermediğini belirten Avukat Fatoş Hacıvelioğlu, “Taleplerimiz davayı uzatma gerekçesiyle reddedildi. Yanlı olan tanıkların ifadelerine göre karar verilmesi biz hayrete düşürdü ve kabul etmiyoruz. Rızaya dayalı bir ilişki olsaydı baygın haldeki fotoğraflarını yaymakla tehdit etmezdi. Nevin başından beri tutarlı ifadeler verdi ve mahkeme bunu hiç araştırmadı. Vicdanen rahatsızız ”dedi.

Avukat Zekiye Karaca Boz, meşru müdafa yönünde değerlendirilmesini talep ederken “Ancak şartlı değerlendirilmesinde haksız tahrik ve iyi hal uygulanmasını istiyoruz. Burada iki suç var, cinsel saldırı ve kasten öldürme. Ama cinsel saldırı suçu hiç araştırılmadı. Bu eksik yargılamanın tamamlanması gerekir. Esasa ilişkin kararın bozulmasını ve tutuklulukta geçen sürenin göz önüne alınarak tahliye kararı verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

"BU KAVRAMLAR SADECE ERKEKLERE Mİ UYGULANIYOR?"

Nevin'e başka bir yol bırakılmadığını dile getiren Avukat Candan Dumrul ise Nevin'in hiçbir delil karartmadığını, olayı gizlemediğini ve jandarmaya ifadesinde tüm açıklığıyla anlattığını söyledi. “Namusumu temizledim, kimse arkamdan konuşmasın” diyen Nevin'in sözlerini hatırlatan Dumrul, “Bu tür davalarda namus, şeref, haysiyet gibi kavramlar sadece erkeklere mi uygulanıyor? Bu öfkenin kızgınlığa yol açmasını kabul etmek durumundayız. Daha önce hiçbir suçu olmayan ve bundan sonra da olmayacak gencecik kadın, bu olay başına gelmeseydi adliyenin yolunu bile bilmeyecekti” dedi. Dumrul, yaşanan bölgeyi, ekonomik koşulları ve sosyal yapıyı göz önüne alarak Nevin'in kendisini bu yöntemle korumak dışında başka bir şeyinin kalmadığını ve sonraki beyanlarında da pişman olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Nevin Yıldırım hakkındaki kararını 23 Mayıs'ta açıklayacak.

Nevin Yıldırım’a yeniden müebbet hapis verildi

Kadınlar Nevin Yıldırım için yürüdü