21 Mayıs 2019 14:53

YARSAV Eski Başkanı: YSK'nin gerekçeli kararı, kısa kararı aşamaz

YARSAV Eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, YSK'nin gerekçeli kararının kısa kararı aşamayacağını söyledi.

YARSAV Eski Başkanı: YSK'nin gerekçeli kararı, kısa kararı aşamaz

Fotoğraf: DHA

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    Birkan BULUT
    Ankara

    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin kararına yeni gerekçeler getirilmesi, seçim iptalindeki hukuksuzluğu bir kez daha gösterdi. CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, kısa kararın aslında kesin karar olduğunu belirtirken, YARSAV Eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da gerekçeli kararın kısa kararı aşamayacağını vurguladı.

    YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal etmesinin ardından hâlâ açıklanmayan gerekçeli karar tartışmalara neden oldu. Geçtiğimiz gün tamamlandığı belirtilen gerekçeli karar yine açıklanmadı. YSK Başkanı Sadi Güven'in de arasında bulunduğu 4 üye, gerekçeli kararda seçim iptaline ilişkin yeni eklenen hususları gözden geçirmek için süre istedi. Ancak yeni seçim iptali kararına yeni gerekçelerin eklenmesi "Minareyi çalan kılıfını hazırlayamamış" şeklinde tepkilere neden oldu.

    6 MAYIS'TA KESİN KARAR VERİLDİ

    Sürece ilişkin değerlendirmede bulunan CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, öncelikle karar alma sürecini anlattı. YSK'de bir itirazın incelenmesinin karton bir dosya içindeki belgelerin, ilgili üye tarafından kurula sunulmasıyla başladığını belirten Yakupoğlu, ''Ardından müzakerelere geçilir. Daha sonra hangi konuda ve neye karar verileceği Başkan tarafından kurula sorulur. Karar verilecek konuda mutabakat sağlandığında ise oylamaya geçilir. Oylama sonunda verilen karar, dosyanın üzerine kısaca yazılır ve karara katılıp, oy kullanan tüm üyeler tarafından dosyanın üzerindeki isimlerinin altı imzalanarak kesin karar verilmiş olur'' dedi. Böylece o itiraz dosyasının üzerinde verilen karar neticesinde, sebebi ile üyelerin imzalarıyla artık YSK kararının ortaya çıkmış olduğunu kaydeden Yakupoğlu, kısa kararın aslında kesin karar olduğunu vurguladı. Yakupoğlu, gerekçeli kararın kısa kararda belirtilen hususların altını doldurması gerektiğini söyledi.

    "GÖRÜŞÜLMEYEN GEREKÇELER YENİ KARAR ANLAMINA GELİR"

    Peki, gerekçeli kararın kısa kararı aşması durumunda ne olur? YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, ''Müzakere edilmemiş, üzerinde tartışılmamış bir gerekçenin yazılması yeni bir karar anlamına gelir. YSK, ancak görüştüğü kısa kararın dayanaklarını ortaya koymak için gerekçeli kararı yazabilir. Toplantıda gündeme gelmeyen şeylerin kararda olması, hukukun üstünlüğünü de seçim güvenliğini de sağlamaz'' dedi.

    SEÇİM KURULLARI BU BASKI ALTINDA NASIL ÇALIŞACAK?

    YSK'nın 6 Mayıs günü İstanbul seçimlerini iptal ettiği kararının sınırlarının aşılamayacağını belirten Eminağaoğlu, ilgili kişilerin bu iptal gerekçesinin haklı olduğuna ilişkin ikna edici hukuksal dayankların ortaya konması gerektiğini söyledi. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iptal edilirken aynı zarftaki ilçe belediyeleri ve belediye meclisi pusulalarının neden iptal edilmediğinin açıklanması gerektiğini ifade eden Eminağaoğlu, suç duyurusu adı altında soruşturulan seçim kurullarının da bu baskı altında nasıl seçim çalışması yürütebileceğine YSK'nin yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

    YEDEK ÜYELER TARTIŞMASINDA AYM HATIRLATMASI

    Eminağaoğlu'nun dikkat çektiği bir başka konu da yedek üyelerin oy kullanması. YSK, yedek üyelerin oy kullanmasına yapılan itirazları reddederek 11 üyenin oy kullanmasının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vermişti. Eminağaoğlu ise Anayasa Mahkemesinin (AYM) 2007 yılında kararına atıfta bulunarak yedek üyelerin oy kullanmaması gerektiğini ifade etti. O dönem AYM iki yedek üyesinin AYM seçimlerine yaptığı itiraz reddedilerek, ''2949 sayılı Yasa'nın, Anayasa Mahkemesinin Başkan ve Başkanvekili'nin seçiminde, asıl üye tamsayısının salt çoğunluğunu aramak suretiyle yedek üyelerin, yedek üye olarak kendi adlarına oy kullanmalarına olanak vermeyen 8. maddesinin 1. fıkrasının birinci tümcesinde, Anayasa'nın 146. maddesine aykırılık bulunmamaktadır. İptal istemlerinin reddi gerekir'' denilmişti. Eminağaoğlu, AYM kararına karşın YSK'nin uygulamamız böyle devam ediyor gibi bir gerekçeye sığınamayacağını söyledi.

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