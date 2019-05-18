18 Mayıs 2019 11:42

CHP YSK Temsilcisi: Gerekçe çetele eksikliği ise YSK emsal göstermeli

CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne sürdüğü oy sayım döküm cetveli eksikliği iddiasını değerlendirdi.

CHP YSK Temsilcisi: Gerekçe çetele eksikliği ise YSK emsal göstermeli

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Birkan BULUT
    Ankara

    CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Cumhurbaşkanının söylediği gibi oy sayım döküm cetvellerinin (çetele) eksikliği seçim iptaline gerekçe gösterilirse, YSK’nin, sadece oy sayım döküm cetvellerinin eksikliği sebebiyle iptal edilmiş bir seçimi emsal göstermesi  gerektiğini vurguladı. Yakupoğlu, “Ben YSK 'de görev yaptığım 8 yılda oy sayım döküm cetvellerinin eksikliği sebebiyle iptal edilmiş seçimlere rastlamadım. Merakla bekliyorum” dedi.

    Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini tartışmalı bir şekilde iptal etmesinin ardından kamuoyu gerekçeli kararı bekliyor. Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığı yönünde temel itirazların yanı sıra, AKP’nin oy sayım cetvellerine de itirazı bulunuyor.

    CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'nin kısa kararında yer almayan fakat AKP tarafından sıklıkla dillendirilen imzasız ve boş oy sayım döküm cetvelleri yani çeteleler hakkında gerçeğin çarpıtıldığına dikkat çekti.

    Yakupoğlu, oy sayım döküm cetvellerinin, seçim sonuçlarının ilçe seçim kurullarınca birleştirilmesi ve denetlenmesi için mutlaka olması gereken bir tutanak olmadığını vurguladı. Yakupoğlu, 298 Sayılı Kanunu’nun 108. maddesindeki "Sandık kurullarından gelen sonuç tutanaklarının, ilçe seçim kurullarınca birleştirilmesi ve seçim sonuçlarının belirlenmesi işlemleri, açık ve aralıksız olarak yapılır" düzenlemesinin esas olanın ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı olduğunu açık ve tartışmasız şekilde ortaya koyduğunu vurguladı. Yakupoğlu, oy sayım döküm cetvelinin ise sadece sandık sonuç tutanaklarına itiraz edilmesi halinde esas alınan tutanaklar olduğuna dikkat çekti.

    "AKP’NİN SANDIK SONUÇ TUTANAKLARINA İTİRAZI OLMADI"

    AKP'nin sandık sonuç tutanaklarına hiçbir şikayet ve itirazı olmadığı için oy sayım döküm cetvellerindeki eksikliğin, seçim sonucuna bir etkisi olmadığını kaydeden CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, “Ayrıca oy sayım dökümünden sonra yeterli ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı bulamayan siyasi partililer, oy sayım döküm cetvellerini alırlar ve bu yüzden her seçimde pek çok sandıkta çeteleler eksik çıkar. YSK bugüne kadar sandık sonuç tutanağı varsa çeteleleri bir eksiklik veya seçim iptal sebebi görmedi” dedi.

    "YSK YEPYENİ SEÇİM KANUNU YAPMIŞ OLUR"

    "Oy sayım döküm cetvellerine ilişkin itirazlar gerekçeli kararda yer alacak mı?" sorusuna Yakupoğlu, YSK’nin gerekçeli kararında eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği gibi oy sayım döküm cetvellerinin, mühürsüz, imzasız veya boş olmaları sebebiyle, o sandıklardaki tüm sandık kurulu üyeleri tarafından itirazsız imzalanmış ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları yok ve geçersiz kabul edilirse, “yepyeni bir seçim kanunu yapılmış olur” yanıtını verdi.

    "BU SEBEPLE İPTAL EDİLMİŞ SEÇİME RASTLAMADIM"

    Eğer böyle olursa artık hiçbir seçimin bitmeyeceğini ve seçim sonuçlarının güvenilmez hale geleceğini belirten Yakupoğlu, “Sandığa sahip çık, ıslak imzalı sandık sonuç tutanağını al, seçim sonucunu siyasi partiler belirler” söyleminin çöpe gideceğini yerini ise “seçim sonucunu YSK belirler” söyleminin alacağı değerlendirmesinde bulundu. Yakupoğlu, “Şayet böyle bir gerekçe ile karşılaşırsak, YSK tarafından daha önceki sadece oy sayım döküm cetvellerinin eksikliği sebebiyle iptal edilmiş seçimlere ilişkin emsal kararlara da gerekçeli kararında yer verilmesi gerekir. Ben YSK 'de görev yaptığım 8 yılda oy sayım döküm cetvellerinin eksikliği sebebiyle iptal edilmiş seçimlere rastlamadım. Merakla bekliyorum” diye konuştu.

    ERDOĞAN NE İDDİA DEMİŞTİ?

    Erdoğan, 17 Mayıs'ta İstanbul Muhtarları Buluşması'nda yaptığı konuşmasındada 31 Mart seçimlerinde sandık kurulu üyelerinin atanması ve oy sayım ve döküm cetvelleri konusunda hatalı işlemler olduğunu öne sürmüştü Erdoğan, "İstanbul'daki yaklaşık 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakını kanuna aykırı atanmıştır. Oy sayım ve döküm cetvellerinden ise 5 bin 388'i mühürsüzdür, 694'ü imzasızdır, 214'ü tamamen boştur, 498'i eksik doldurulmuştur, 919'unda rakam belirtilmemiştir, bin 135'inde de sayı eksikliği bulunmaktadır. Üstelik bunlar sadece bizim tespit edebildiğimiz usülsüzlüklerdir" ifadelerini kullanmıştı.

    İmamoğlu: YSK, şaibe üretilen 123 sandıkta çıkan oyları açıklamalı

    İmamoğlu: YSK, şaibe üretilen 123 sandıkta çıkan oyları açıklamalı

    49 barodan ortak açıklama: YSK kararı hukuk tarihimizde kara bir leke

    49 barodan ortak açıklama: YSK kararı hukuk tarihimizde kara bir leke

    YSK’de "7 kötü yargıç"ın bir araya gelmesi tesadüf mü?

    İhsan ÇARALAN

    YSK’de "7 kötü yargıç"ın bir araya gelmesi tesadüf mü?

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Avusturya’da hükümeti dağıtacak skandal: Rus oligarkla gizli görüşme!
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Hayat onlara güzel! Altın kaplama et, tükürüklü hurma

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Açlık grevleri ve Öcalan'a uygulanan tecrit…

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Neden siyaset bu denli ön safta

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Leiter'lerin kızı!

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Intel işlemcilerde yeni açıklar: RIDL, Fallout ve Zombieload

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Dert olsun
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sistemini açıkladı
    Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sistemini açıkladı

    Ziya Selçuk yeni ortaöğretim modelinin detaylarını açıkladı. Yeni model, 2020 - 2021 yılında 9'uncu sınıftan itibaren uygulanmaya başlanacak.

    CHP YSK Temsilcisi: Gerekçe çetele eksikliği ise YSK emsal göstermeli
    CHP YSK Temsilcisi: Gerekçe çetele eksikliği ise YSK emsal göstermeli

    CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne sürdüğü oy sayım döküm cetveli eksikliği iddiasını değerlendirdi.

    Avusturya’da hükümeti dağıtacak skandal: Rus oligarkla gizli görüşme!
    Avusturya’da hükümeti dağıtacak skandal: Rus oligarkla gizli görüşme!

    Avusturya'da büyük bir siyasi skandal açığa çıktı. Aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı Strache'nin Rus oligarkıyla pazarlık görüntüleri yayınlandı.

    Bakanlık 1 askerin silah kazası sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı
    Bakanlık 1 askerin silah kazası sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı

    Milli Savunma Bakanlığı dün Hatay sınır bölgesinde devriye görevi sırasında bir askerin kaza sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencileri fişleme kararı aldı
    Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencileri fişleme kararı aldı

    Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara gönderdiği yazıda, sosyal medyada siyasi paylaşım yapan öğretmen ve öğrencilerin fişlenmesini istedi.

    Atlas Denim’de işçilere patron lehine slogan attırıldı
    Atlas Denim’de işçilere patron lehine slogan attırıldı

    Adana'daki Atlas Denim'de sendikalaşma mücadelesi yürüten Öz İplik-İş'in basın açıklamasında patron işçilere kendi lehine slogan attırdı.

    FARC'ın sembol ismi Santrich cezaevi çıkışı yeniden gözaltına alındı
    FARC'ın sembol ismi Santrich cezaevi çıkışı yeniden gözaltına alındı

    ABD ve Kolombiya devletinin hedefindeki eski FARC liderlerinden Jesus Santrich serbest kalır kalmaz cezaevi bahçesinde yeniden gözaltına alındı.

    Urfa'da 2 cinsel istismar vakası: 7 kişi serbest, 2 kişi tutuklandı
    Urfa'da 2 cinsel istismar vakası: 7 kişi serbest, 2 kişi tutuklandı

    Urfa'nın Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde 2 cinsel istismar suçlaması vakasında 7 kişi serbest bırakıldı, 2 kişi tutuklandı.

    GÜNCELLENDİ
    18 Mayıs akşamı ücretsiz ziyaret edilebilecek müzeler
    18 Mayıs akşamı ücretsiz ziyaret edilebilecek müzeler
    GÜNCELLENDİ
    Özgür yaşamın şairi: Ömer Hayyam
    Özgür yaşamın şairi: Ömer Hayyam
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    GÜNCELLENDİ
    Euroleague’de finalin adı: Anadolu Efes - CSKA Moskova
    Euroleague’de finalin adı: Anadolu Efes - CSKA Moskova
    Aşık Mahzuni Şerif kimdir?
    Aşık Mahzuni Şerif kimdir?
    Sosyal medya fenomeni Grumpy Cat (Huysuz Kedi) öldü
    Sosyal medya fenomeni Grumpy Cat (Huysuz Kedi) öldü
    Avusturya’da AP seçimleri: Gerici söylem önde, emekçi hakları hiç yok
    Avusturya’da AP seçimleri: Gerici söylem önde, emekçi hakları hiç yok

    Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Avusturyalılar 26 Mayıs’ta sandığa gidecek. Kampanya sürecinde ise sağcı partiler öne çıkıyor.

    Urfa'daki operasyonda çatışma: Komiser yardımcısı hayatını kaybetti
    Urfa'daki operasyonda çatışma: Komiser yardımcısı hayatını kaybetti

    Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'ndeki operasyonda 1 komiser yardımcısı yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.

    Türkiye'nin ilk engelli Belediye Başkanı Hançerli: Bir tabuyu yıktık
    Türkiye'nin ilk engelli Belediye Başkanı Hançerli: Bir tabuyu yıktık

    Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olan Turan Hançerli, engellilerin belediye başkanı olabileceğini gösterdiklerini söyledi.

    Bakanlık, 3 işçinin göçük altında kaldığı gün ‘denetim’ yapmış
    Bakanlık, 3 işçinin göçük altında kaldığı gün ‘denetim’ yapmış

    Muğla Milas'ta 3 işçinin yaşamını yitirdiği maden göçüğü ile ilgili soru önergesine Bakanlıktan skandal bir yanıt geldi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Havalimanında uçaklar 1 saate varan rötarla iniş yaptı
    İstanbul Havalimanında uçaklar 1 saate varan rötarla iniş yaptı

    İstanbul Havalimanına "olumsuz hava" nedeniyle uçaklar uzun bir süre iniş yapamadı. Uçaklar 1 saate varan rötarla havalimanına inmeye çalıştı.

    CHP'li Seyit Torun: YSK durumu açıklayacak cümle kuramıyor
    CHP'li Seyit Torun: YSK durumu açıklayacak cümle kuramıyor

    YSK'nin gerekçeli kararı açıklamamasına ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Herhalde bu durumu açıklayacak bir cümle kuramıyorlar

    GÜNCELLENDİ
    AA muhabirini arayan 2 jandarma dere suyuna kapılarak yaşamını yitirdi
    AA muhabirini arayan 2 jandarma dere suyuna kapılarak yaşamını yitirdi

    Bayburt’ta uçuruma yuvarlanan AA Muhabiri Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan 2 jandarma dere suyuna kapılarak yaşamını yitirdi.

    "Önkol davasında devletin idari kusuru ve sorumluluğu kabul edildi"
    "Önkol davasında devletin idari kusuru ve sorumluluğu kabul edildi"

    Ceylan Önkol davasında Danıştay kararını değerlendiren Avukat Saman "Devletin bu konudaki idari kusuru ve sorumluluğu kabul edildi" dedi.

    MSB: Türkiye-Rusya çalışma grubu ilk toplantısını Ankara'da yaptı
    MSB: Türkiye-Rusya çalışma grubu ilk toplantısını Ankara'da yaptı

    Türkiye-Rusya arasında kurulan çalışma grubunun ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdiği, İdlib ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı açıklandı.

    İsveç’te işçiler ve çevreciler iş güvencesi ve iklim için sokağa çıktı
    İsveç’te işçiler ve çevreciler iş güvencesi ve iklim için sokağa çıktı

    İsveç’in başkenti Stockholm’de işçiler ve çevreciler, iş güvenliği ve iklimin korunması için birlikte sokağa çıktı

    Öldürmek, sanat gösterisinden 9 bin TL pahalı
    Öldürmek, sanat gösterisinden 9 bin TL pahalı

    Ethem Sarısülük’ü vuran polisin tutuksuz yargılanmasını protesto eden sanatçıya 6 bin TL ceza verildi. Polise sadece 15 bin 200 TL ceza verilmişti.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli kararını değiştirdi: 19 Mayıs davetine katılacak
    Bahçeli kararını değiştirdi: 19 Mayıs davetine katılacak

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığının 19 Mayıs için Samsun'a yaptığı davete katılacağı duyuruldu.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu "FETÖ iddialarıyla" ile ilgili suç duyurusunda bulundu
    Ekrem İmamoğlu "FETÖ iddialarıyla" ile ilgili suç duyurusunda bulundu

    Ekrem İmamoğlu, Erkan Karaarslan'ın "FETÖ ile bağlantılı göstermek için baskı gördüğüne" yönelik beyanlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    CHP, AKP'ye servis edilen kişisel bilgiler için başvuruda bulundu
    CHP, AKP'ye servis edilen kişisel bilgiler için başvuruda bulundu

    CHP, AKP'nin "seçmenlerin kişisel verilerini kanuna aykırı biçimde ele geçirdiği"ni belirterek Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurdu.

    GÜNCELLENDİ
    ABD, İran'la gerginliği artırıyor: 2 Destroyer Basra Körfezi'ne girdi
    ABD, İran'la gerginliği artırıyor: 2 Destroyer Basra Körfezi'ne girdi

    ABD'nin İran'ı hedef alan kuşatma stratejisi devam ederken "savaş durumuna hazırlık" şeklinde yorumlanabilecek adımlar atılmaya devam ediliyor.

    Patronla, işçiyi darbeden ara bulucu kasten yaralamadan yargılanacak
    Patronla, işçiyi darbeden ara bulucu kasten yaralamadan yargılanacak

    Saadet Gıda’da bir işçiyi patronla darbeden ara bulucu avukat için verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Avukat kasten yaralamadan yargılanacak.