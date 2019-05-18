CHP YSK Temsilcisi: Gerekçe çetele eksikliği ise YSK emsal göstermeli

Birkan BULUT

Ankara

CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Cumhurbaşkanının söylediği gibi oy sayım döküm cetvellerinin (çetele) eksikliği seçim iptaline gerekçe gösterilirse, YSK’nin, sadece oy sayım döküm cetvellerinin eksikliği sebebiyle iptal edilmiş bir seçimi emsal göstermesi gerektiğini vurguladı. Yakupoğlu, “Ben YSK 'de görev yaptığım 8 yılda oy sayım döküm cetvellerinin eksikliği sebebiyle iptal edilmiş seçimlere rastlamadım. Merakla bekliyorum” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini tartışmalı bir şekilde iptal etmesinin ardından kamuoyu gerekçeli kararı bekliyor. Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığı yönünde temel itirazların yanı sıra, AKP’nin oy sayım cetvellerine de itirazı bulunuyor.

CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'nin kısa kararında yer almayan fakat AKP tarafından sıklıkla dillendirilen imzasız ve boş oy sayım döküm cetvelleri yani çeteleler hakkında gerçeğin çarpıtıldığına dikkat çekti.

Yakupoğlu, oy sayım döküm cetvellerinin, seçim sonuçlarının ilçe seçim kurullarınca birleştirilmesi ve denetlenmesi için mutlaka olması gereken bir tutanak olmadığını vurguladı. Yakupoğlu, 298 Sayılı Kanunu’nun 108. maddesindeki "Sandık kurullarından gelen sonuç tutanaklarının, ilçe seçim kurullarınca birleştirilmesi ve seçim sonuçlarının belirlenmesi işlemleri, açık ve aralıksız olarak yapılır" düzenlemesinin esas olanın ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı olduğunu açık ve tartışmasız şekilde ortaya koyduğunu vurguladı. Yakupoğlu, oy sayım döküm cetvelinin ise sadece sandık sonuç tutanaklarına itiraz edilmesi halinde esas alınan tutanaklar olduğuna dikkat çekti.

"AKP’NİN SANDIK SONUÇ TUTANAKLARINA İTİRAZI OLMADI"

AKP'nin sandık sonuç tutanaklarına hiçbir şikayet ve itirazı olmadığı için oy sayım döküm cetvellerindeki eksikliğin, seçim sonucuna bir etkisi olmadığını kaydeden CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, “Ayrıca oy sayım dökümünden sonra yeterli ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı bulamayan siyasi partililer, oy sayım döküm cetvellerini alırlar ve bu yüzden her seçimde pek çok sandıkta çeteleler eksik çıkar. YSK bugüne kadar sandık sonuç tutanağı varsa çeteleleri bir eksiklik veya seçim iptal sebebi görmedi” dedi.

"YSK YEPYENİ SEÇİM KANUNU YAPMIŞ OLUR"

"Oy sayım döküm cetvellerine ilişkin itirazlar gerekçeli kararda yer alacak mı?" sorusuna Yakupoğlu, YSK’nin gerekçeli kararında eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği gibi oy sayım döküm cetvellerinin, mühürsüz, imzasız veya boş olmaları sebebiyle, o sandıklardaki tüm sandık kurulu üyeleri tarafından itirazsız imzalanmış ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları yok ve geçersiz kabul edilirse, “yepyeni bir seçim kanunu yapılmış olur” yanıtını verdi.

"BU SEBEPLE İPTAL EDİLMİŞ SEÇİME RASTLAMADIM"

Eğer böyle olursa artık hiçbir seçimin bitmeyeceğini ve seçim sonuçlarının güvenilmez hale geleceğini belirten Yakupoğlu, “Sandığa sahip çık, ıslak imzalı sandık sonuç tutanağını al, seçim sonucunu siyasi partiler belirler” söyleminin çöpe gideceğini yerini ise “seçim sonucunu YSK belirler” söyleminin alacağı değerlendirmesinde bulundu. Yakupoğlu, “Şayet böyle bir gerekçe ile karşılaşırsak, YSK tarafından daha önceki sadece oy sayım döküm cetvellerinin eksikliği sebebiyle iptal edilmiş seçimlere ilişkin emsal kararlara da gerekçeli kararında yer verilmesi gerekir. Ben YSK 'de görev yaptığım 8 yılda oy sayım döküm cetvellerinin eksikliği sebebiyle iptal edilmiş seçimlere rastlamadım. Merakla bekliyorum” diye konuştu.

ERDOĞAN NE İDDİA DEMİŞTİ?

Erdoğan, 17 Mayıs'ta İstanbul Muhtarları Buluşması'nda yaptığı konuşmasındada 31 Mart seçimlerinde sandık kurulu üyelerinin atanması ve oy sayım ve döküm cetvelleri konusunda hatalı işlemler olduğunu öne sürmüştü Erdoğan, "İstanbul'daki yaklaşık 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakını kanuna aykırı atanmıştır. Oy sayım ve döküm cetvellerinden ise 5 bin 388'i mühürsüzdür, 694'ü imzasızdır, 214'ü tamamen boştur, 498'i eksik doldurulmuştur, 919'unda rakam belirtilmemiştir, bin 135'inde de sayı eksikliği bulunmaktadır. Üstelik bunlar sadece bizim tespit edebildiğimiz usülsüzlüklerdir" ifadelerini kullanmıştı.

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