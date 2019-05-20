Dersim’de ressamlar halkla birlikte trafoya şahmeran çizdi

Serpil BERK

Dersim

Dersim’de Gola Çetu Sanat Platformu tarafından resim, müzik, masal ve canlı performans çalışmalarının olduğu bir dizi etkinlik düzenlendi. Resim ve fotoğraf sergisiyle başlayan etkinliğe Türkiye’nin birçok kentinden 55 sanatçı katıldı.

Etkinlik düzenleyicilerinden Seher Kont Erdoğan, bir grup eğitimciyle geçen yıl bir araya geldiklerini dile getirerek, “Burada müzik hep var, farklı sanat dalları da var ama plastik sanatlara ilgi yok. Okullarda güzel sanatlara ilgi çok az. Kamusal alanda sergi salonu ya da müzelerin kullandığı yerler yok. Bizim de bunu daha görünür kılmak gibi bir derdimiz var. Bu nedenle Munzur ve Pülümür Çaylarının birleştiği yer anlamına gelen ‘Gola Çetu’ ismini verdiğimiz etkinliği ikinci kez düzenledik” dedi. Geçen yıllarda yapılan etkinliklerden bahseden Erdoğan, “Geçen yıl yerelden katılımcı arkadaşlar vardı. Hem fotoğrafçı hem de ressam. Bu yıl ise birçok ilden farklı dostlarla bir araya geldik. Bu çalışmalarımız bundan sonra bu işlerle ilgilenen kişiler için bir sergi salonu kurulmasına vesile olur” ifadelerini kullandı.

Bu yıl yapılan çalışmada Ressam Günay Karakuş ve Medain Demirbaş performans çalışmasına katılan ressamlar arasında yer aldı. Şahmeran fotoğrafını trafo üzerine çalışan ressamlar bu çalışmayı kadın ve çocuklarla birlikte yaptı.

KENTİN KÜLTÜREL DOKUSUNA UYGUN

Şahmeran fikrinin sahibi olan ressam ve aynı zamanda heykeltıraş olan Medain Demirbaş, “Şahmeranın kendi yurdundan çıkmadan önce bu civarda perşembe akşamları, Hristiyan inancında ise pazar günü geleceğine dair inanç vardı. Çocukken örneğin yılanlar gelmesin diye kaya altlarına ekmek ve tas içinde su koyardık. Şahmeran lanetliymiş gibi bahsediliyor, aman gelir diye çocuklara anlatılıyor masallarda. Şahmeran bölge halklarının özellikle kadınların gündelik hayatında çok önemli bir figür. Kadınlar tabaktan duvar halılarına kadar birçok yere işlemiştir şahmeranı. Şahmeranı bu kentin kültürel dokusuna uygun olduğu için tercih ettik” dedi.

“İLK CANLI PERFORMANS ÇALIŞMAM”

Ressam Günay Karakuş etkinliğe katılma nedenini “Erzincan’da öğretmenlik yapıyorum ve bu etkinlikten bahsettiler. 2017 yılında Ankara’da ilk kişisel sergimi açtım. Özellikle kadının başrolde yer aldığı bir canlı performanstan bahsedilince çok heyecanlandım. İlk defa canlı performans çalışması yapıyorum. Etkinlik düzenleyen arkadaşlara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

ŞAHMERAN NEDİR?

İran-Pers mitolojisinde rastlanan akıllı ve iyicil olarak tanımlanan bellerinden aşağısı yılan, üstü ise insan şeklindeki Maran adı verilen, doğaüstü yaratıkların başında bulunan ve hiç yaşlanmayan, ölünce ruhunun kızına geçtiğine inanılan varlık. Adı, Farsça yılanların şahı anlamına gelen "şah-ı meran"dan gelir.