Euroleague'de Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four'da

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Zalgiris Kaunas'ı 99-82 mağlup etti ve seride 3-1 öne geçerek üst üste 5. kez Final Four'a kaldı.

Maç boyunca üstün bir hücum performansı sergileyen sarı-lacivertliler, 2 sayılık atışlarda 31'de 22, üç sayılık atışlarda 22'de 15 isabet buldu.

10'da 9 isabetle oynayan Bobby Dixon 25 sayı atarak takımını hücumda sürükleyen isimlerin başında geldi.

Konstantinos Sloukas 15 sayı 5 ribaunt 10 asist, Jan Vesely 12 sayı 6 asistle mücadele etti.

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon Final Four ilk maçında karşılaştığı rakibini 76-67 mağlup ederek üst üste 3. kez final oynama başarısı göstermişti.

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'in ilk maçında Anadolu Efes - Barcelona Lassa eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

2017'DE ŞAMPİYON OLDU

Organizasyonda geride kalan üç sezonda final oynayan sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek ülke basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti ve şampiyonluğa ulaştı. (SPOR SERVİSİ)