KESK: 3600 ek gösterge talebimizde ısrarcıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamu emekçilerinin 3600 ek gösterge talebi ile ilgili olarak en son genel seçimlerde tekrarladığı vaadi yine unuttu. Erdoğan’ın 3600 ek göstergeyi “Maliyeti gerekçesiyle gündeme almayacakları” yönündeki sözlerini Evrensel'e değerlendiren KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar, 3600 ek göstergenin 1,5 milyonu aşkın kamu emekçisini ilgilendirdiğini belirterek, “Ekonomik krizin sorumlusu kamu emekçileri değildir, sonuçlarını da üstlenmeyecektir. Emekçiler krizin sorumlusu olmadığı gibi 2019 toplusözleşmelerinde de bu talebin arkasında duracaktır. Öncelikle ekonomik göstergeleri bu hale getirenler hesap vermelidir” dedi.

Emekçilerin, doğrudan ve dolaylı vergilerle bütçenin yüzde 75’ini karşıladığını hatırlatan Çuhadar, “Bütçeden aldıkları pay ise bunun çok çok uzağındadır. Hükümet kaynaklarını oluştururken emekçileri görenler, kaynağın dağıtımına, bütçeden ayrılan paya ve teşviklere geldiğinde sermaye ve patronları görmektedir. Kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesi, BES’in zorunlu hale getirilmeye çalışılması ve 3600 ek gösterge talebinin yok sayılması kaynakların dağıtımındaki sınıfsal tercihin sonucudur” diye konuştu.

Kamu emekçilerinin yüzde 65’inin sendika üyesi olduğunu vurgulayan Çuhadar, tüm sendikaları emekçilerin ekonomik talepleri, özlük hakları ve çalışma koşullarıyla ilgili “Sorumlulukla hareket etmeye ve birlikte mücadeleyi örgütleyen bir pozisyonda durmaya” çağırdı. (Ankara/EVRENSEL)

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