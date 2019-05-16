Erdoğan: EYT’lilerin talepleri gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) taleplerinin kabul edilmeyeceğini söyledi. Erdoğan, "Karnını doyuruyorsunuz, her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz yine de oy vermiyor" ifadesini kullandığı toplantıda “Artık mideye değil buraya (başını işaret ederek) bakacağız" dedi.

"EYT'LİLERİN TALEPLERİ SİSTEMİ ÇÖKERTİR"

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre haftasonu milletvekilleriyle iftar sonrası toplantı yapan Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) taleplerini gündeme getiren milletvekillerine yanıt verirken şunları söyledi:

“Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Dünyanın süper ülkesi değiliz. Seçimi alacağız diye millete olmadık sözler veremeyiz. Ama ileride uygun bir zemin bulunursa, böyle kamuoyunda tartışıldığı şekliyle değil de sosyal güvenlikteki dengeleri bozmayacak şekilde bir çalışma yapılabilir.”

"KARNINI DOYURUYORSUNUZ YİNE DE OY VERMİYOR"

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre ise Erdoğan aynı toplantıda Kürt seçmenden oy alınması gerektiği yönündeki görüş üzerine de, “Sultanbeyli’de ne kadar oy aldınız? Oysa oraya ne kadar hizmet yapıldı. Ama onlar yüzde 15 oy aldılar. Sultanbeyli’ye o kadar hizmet yaptın, Kürtler ne yaptı, o kadar oy çıktı oraya” dedi.

Erdoğan’ın “17 yıldır vatandaşa sayısız hizmetin götürüldüğünü, ancak bunun artık oy getirmediğini” savunarak “Artık mideye değil buraya (başını işaret ederek) bakacağız. Herkesin midesini doyurduk, ama neticede durum böyle. Karnını doyuruyorsunuz, her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz yine de oy vermiyor” ifadesini kullandığı aktarıldı. (HABER MERKEZİ)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 26 Mayıs’ta mitingde buluşuyor