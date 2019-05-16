Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT): 23 Haziran’da onlar gündemimizde

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Adana Temsilcisi Cengiz Yıldız, “Biz onların gündeminde olmayabiliriz ama 23 Haziran’da onlar bizim gündemimizde” dedi.

“BİZ HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ”

Cumhbaşkanı’nın “EYT gündemimizde yok" açıklaması ile ilgili konuşan Yıldız “İyi de biz yıllarca ödediğimiz prim bedellerini istiyoruz. Yani bizlere verilecek olan bir lütuf veya sadaka değil, bizler 1999’da elimizden gasbedilerek alınmış kendi yasal haklarımızı geri istiyoruz. Biz asla yük değiliz. Tam tersi 25, 30 yıldır devletimize primler ödüyoruz” dedi.

“26 MAYIS VE 23 HAZİRAN’DA CEVABINI VERECEĞİZ”

İfade edilen rakamların da abartılı olduğunu söyleyen Cengiz Yıldız, ilk çıkacak yasa ile emekli olacak 500 bine yakın kişinin bütçeye maliyetinin yıllık 10 milyar lira olduğunu ifade etti.

EYT meselesinin kendileri için hala kapanmadığını ifade eden Yıldız, “26 Mayıs’ta saat 12.00’de İstanbul Maltepe sahil alanında ikinci mitingimizi yapmak için Valiliğe dilekçemizi vermiş bulunmaktayız. Biz Adana EYT olarak mitinge katılım yapmak için araç girişimlerini de başlatmış bulunmaktayız. Ülkenin her yerinden olduğu gibi Adana’dan da katılım sağlayacağız bu haklı davamız için. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanı gündemimizde yok diyor ya bizlerde özellikle İstanbul EYT’liler olarak emin olun 23 Haziran’da sizler bizim gündemimizde olacaksınız” diye konuştu. (Adana/EVRENSEL)