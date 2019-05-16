Mehmet Bekaroğlu, Silopi’deki Panzer davasını Meclis gündemine taşıdı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2017 yılında gece evlerinde uyurken panzerin eve girmesi sonucunda hayatını kaybeden iki çocuğun faili polis memuru Ö.Y’nin görevine yeniden başlaması ve hakkındaki denetimli serbestlik kararının da kaldırılması Meclis gündemine taşındı. Konu hakkında yazılı soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 8’inci duruşmasında sanık polis memuru Ö.Y’nin yeniden göreve başladığını ve hakkındaki denetimli serbestlik kararının kaldırılması talebinin mahkemece kabul edildiğini hatırlatarak, polis panzerinin evin duvarını yıkarak uyumakta olan 5 ve 6 yaşındaki kardeşlerin ölümüne neden olmasını ‘tali kusur”’ olarak gösteren bilirkişi raporuna itiraz eden davacı ailenin talebinin reddedildiğini belirtti.

Olay sonrası açığa alınan polis memurunun dava devam ederken yeniden göreve başlatılmasını, mahkemenin ne karar vereceğinin atamayı yapan amirler tarafından bilindiğine işaret ettiğini vurgulayan Bekaroğlu, kamu görevlilerinin karıştığı suçlarda etkin ve adil bir yargılama yapılmadığı kanısının yaygınlaştığını ve çoğunlukla cezasızlıkla sonuçlandığını ifade etti.

Cezasızlığın, suça teşvik anlamına geldiğini ve Silopi’deki bu olayda da işin cezasızlığa doğru gittiğini belirten Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan şu sorulara cevap istedi:

Silopi’de meydana gelen bu olayda sanıkların kamu görevlisi olması, soruşturmayı etkilemiş midir, adil yargılama yapılmakta mıdır?

Sanık Ö.Y’yi göreve yeniden başlatan amirleri, mahkemenin ne karar vereceğinden önceden haberdar mı olmuştur? Açığa alınıp yargılanan bu sanık polis, hangi gerekçeyle mahkemesi devam ederken yeniden göreve başlatılmıştır?

Emniyet personelinin seçiminde kişilik yapıları ve ruhsal durumları göz önüne alınmakta mıdır? Personel periyodik olarak bazı testlerden geçirilmekte midir? Özel bir aracı kullanacak personele özel bir eğitim verilmekte midir?

Kamu görevlilerinin yargılanmasında etkin bir soruşturma yürütülmediği ve adil yargılama yapılmadığı iddiaları doğru mudur?

Cezasızlığa karşı; etkin soruşturma yürütülerek adil bir yargılama yapılması, mahkemelerin bağımsızlığına gölge düşmemesi, adalete güvenin tesis edilmesi için aldığınız tedbirler nelerdir? (Diyarbakır/EVRENSEL)

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