Silopi’deki ‘Panzer Davası’ 2 dakika sürdü
Silopi'de 2 kardeşin ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü Polis Ö. Y. ve amiri Murat Maden hakkında açılan davanın duruşması 14 Şubat'a ertelendi.
Fotoğraf: MA
Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 3 Mayıs 2017 tarihinde evlerine giren panzerin altında ezilerek can veren Muhammed ve Furkan Yıldırım kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü Polis Ö. Y. ve onu görevlendiren amiri Murat Maden hakkında açılan davanın 6’ncı duruşması Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, yaklaşık 2 dakika süren duruşmayı 14 Şubat 2019 tarihine erteledi.
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MA'nın haberine göre, kamuoyunda 'Panzer Davası' olarak bilinen, Silopi'de 2 kardeşin ölümüne neden olan olaya ilişkin açılan davanın 6'ıncı duruşması Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, bir önceki duruşma İstanbul Teknik Üniversitesi’nden seçilecek iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi heyetinin, sorumluların kusur durumlarının tespiti konusunda istediği raporun ellerine ulaşmadığını belirterek, duruşmayı 14 Şubat 2019 tarihine erteledi. (HABER MERKEZİ)
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