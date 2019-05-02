Şırnak'ta iki kardeşi ezen panzer sürücüsü polis yeniden görevde!

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 3 Mayıs 2017 tarihinde evlerine giren panzerin altında ezilerek can veren Muhammed (7) ve Furkan Yıldırım (6) kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü Polis Ö.Y. ve onu görevlendiren amiri M.M. hakkında açılan davanın 8’inci duruşması Cizre 2’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Avukatlar sanık polisleri ‘alt düzeyde tali kusurlu’ gösteren rapora tepki göstererek, “Araç mı cezalandırılacak” diye sordu. Sanık polis Ö.Y. de, yeniden göreve başladığını söyledi.

Duruşmada ilk olarak söz verilen sanık Polis Ö.Y. olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığını ileri sürdü. Daha sonra konuşan sanık Polis M.M. ise, daha önceki ifadelerinde dile getirdiği gibi üst makamlardan aldığı talimatı yerine getirdiğini vurguladı.

AVUKAT: ARAÇ MI CEZALANDIRILACAK?

Duruşmada konuşan Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, son hazırlanan rapora işaret ederek, “Araç mı cezalandırılacak” diye sordu. Avukat Rojhat Dilsiz de, sanıkları kamu görevlisi olan davalarda etkili bir soruşturmanın yürütülmediğine dikkat çekti.

Son olarak söz verilen sanık Polis Ö.Y. verilen talimatın kanunsuz olabileceğini ancak suç teşkil etmediğini kaydetti. Ö.Y. yeniden göreve başladığını aktararak, denetimli serbestliğin kaldırılmasını talep etti.

Savunmaların ardından duruşmaya ara verildi. Mahkeme, sanık ÖY’nin imza atma yükümlülüğünün kaldırılmasına karar vererek, yeniden rapor talebini reddetti. Duruşma, 31 Mayıs tarihine ertelendi. (Diyarbakır/MA)

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