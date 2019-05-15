Nisan ayında öldürülen 7 kadının koruma kararı vardı

Kadın Meclisleri Üyesi Hilal Susuz, nisan ayında öldürülen 36 kadından 7’sinin koruma kararı olduğunun altını çizerek, "bireysel silahlanma" faktörüne ve "cezasızlık" politikasına dikkat çekti.

Kadına yönelik şiddetin artış nedenlerine dikkat çeken Kadın Meclisleri Üyesi Hilal Susuz, "bireysel silahlanmanın" önünün alınmaması faktörüne vurgu yaptı. Susuz, sadece nisan ayında erkekler tarafından öldürülen 36 kadının 4’ünün İzmir’de yaşandığını hatırlattı. Şiddete maruz kalan kadınların açtığı davaların ilgisizliğinden yakınan Susuz, kadın cinayetlerinde faillerin adil yargılanmadığının altını çizdi.

"CEZASIZLIK CESARET VERİYOR"

Kadın cinayetlerinde savcılık başta olmak üzere eksik adımlar atıldığını ifade eden Susuz, adil yargılanma yapılmadığını ve faillerin az cezalarla korunduğunu söyledi. Sokaklarda ve adliyelerde yasa çıkarıcıları zorlamaya devam edeceklerini dile getiren Susuz, “cezasızlık” politikalarına dikkat çekerek, “Erkekler, kadın cinayetlerindeki cezasızlığı görüyor ve bundan cesaret alıyor” dedi.

Kadına yönelik şiddetin ve tecavüzün sadece bir kentte ya da bazı bölgelerde yaşanmadığına dikkat çeken Susuz, “İzmir çok demokrat, nasıl oluyor kadınlar öldürülür’ deniliyor. Bu asla bir kıstas değildir. Beyaz yakalı bir kadın öldürüldüğü gibi mavi yakalı bir kadın da öldürülüyor” diye konuştu.

"SİLAHLANMAYA KARŞI DURULMUYOR"

Birçok kadının ateşli silahlarla öldürüldüğünü hatırlatan Susuz, bireysel silahlanmanın cinayetler üzerinde çok ciddi etkisinin olduğunu kaydetti. İstanbul’da internetten sipariş verilen bir silahla vurulan Helin Palandöken’in babasının kendi mücadelesinin yanında bireysel silahlanmaya karşı da mücadele ettiğini anımsatan Susuz, medyanın Palandöken cinayetinde bireysel silahlanmaya yönelik kısımlara yer vermediğini belirtti.

Bunca kadının ateşli silahla öldürülmesine rağmen yetkililerin adım atmamasını eleştiren Susuz, şunları söyledi: "Öldürülen birçok kadının neyle nasıl öldürüldüğü belli. Eğer buna rağmen siz bir adım atmıyorsanız bu suça ortaksınız demek. Nisan ayında öldürülen 7 kadının devletten koruma kararı olduğu tespit edildi. Devlet korumuyorsa, kadınların can güvenliğinden söz edemeyiz. Özellikle bakanlığın bunca kadının ateşli silahla öldürüldüğünü göz önünde bulundurup acil adım atması ve yasaların uygulanması gerekir."

"İSTİSMARI MEŞRULAŞTIRANLAR DA YARGILANMALI"

9 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla yargılandığı davada serbest bırakılan ve çocuğun stresten kalp krizi geçirip yaşamını yitirmesine neden olan Tuncay Ç.’nin Nisan ayında Muğla’da 2 çocuğu daha istismar etmesi sonucu tutuklandığını hatırlatan Susuz, "Tuncay Ç. tutuklansaydı, Muğla’da iki çocuk istismara uğramayacaktı. Bir çocuğun istismar etmekten ve ölümüne neden olmaktan yargılanan Tuncay Ç. çok rahat bir şekilde gidip başka çocuklara karşı aynı suçu işleyebiliyor. Bu olayda sadece zanlının yargılanmaması gerekir, bunu meşrulaştıranların da yargılanması gerekir" ifadelerini kullandı. (İzmir/MA)

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