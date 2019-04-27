Bir çocuğun ölümüne neden olan kişi, 2 çocuğu daha istismar etti

Daha önce 9 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla yargılandığı davada serbest bırakılan ve çocuğun stresten kalp krizi geçirmesine neden olan Tuncay Çınar, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Muğla'da inşaat işçiliği yapan Tuncay Çınar'ın, Menteşe'nin Salih Paşalar Mahallesi'ndeki Salih Paşalar İlkokulu'nun bahçesinde çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri dün harekete geçti.

Okuldaki bir öğrencinin Tuncay Çınar'ın cinsel istismarını jandarmaya ihbar etmesinin ardından ekipler, şüpheliyi Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde gözaltına aldı. Muğla Barosu'ndan gelen avukatlar ve psikologlar eşliğinde çocukların ifadeleri alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUK KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Tuncay Ç., İzmir'de 2 yıl önce 9 yaşındaki Yağmur K.'ye istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. İstismar mağduru çocuk ise duruşma öncesi yaşadığı stres nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.

Aile, çocuklarının ölümünden sorumlu tuttuğu Tuncay Ç. hakkında, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açmıştı. Davada, Yağmur'un kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirtilmesine rağmen Tuncay Ç., geçen yıl tahliye edilmişti.

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