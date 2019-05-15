ABD’den sonra Almanya da Irak'taki personelini çekiyor

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, vatandaş ve çalışanlarının Irak'ı terk etmelerini istedi. Büyükelçilik, çağrıya ilişkin bazı talimatlar da yayımladı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta bulunan ABD'li vatandaşlar ve büyükelçilik personelinin en yakın zamanda ülkeyi terk etmeleri gerektiği belirtildi. “Irak'ın içinde yer alan ABD'li iş yerlerinden uzak durun” denilen açıklamada, güncel bilgiler için yerel basının izlenmesi tavsiyesi yapıldı.

Irak'taki ABD'li vatandaşlara yönelik açıklamanın devamında, “Kişisel güvenliğinizi gözden geçirin. Ortamla ilgili bilgi sahibi olmaya devam edin. Irak'a seyahat tavsiyelerinin tamamını gözden geçirin. Tehlikeye maruz kalan bölgelere ziyaret için büyükelçiliğimizin sitesine müracaat edin” ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğunda görev yapan ve acil görevi olmayanların ivedilikle Irak'ı terk etmesini istedi.

ABD-İran gerilimi tırmanıyor: Ortadoğu'ya yeni askeri yığınak

ALMANYA IRAK'TAKİ EĞİTİM OPERASYONLARINI DURDURDU

ABD-İran gerilimi tırmanırken, İran'ın komşusu Irak'la ilgili ABD'nin ardından Almanya'dan da bir çekilme haberi geldi. Alman ordusu bölgede gerginliğin artması gerekçesiyle Irak'taki eğitim operasyonlarını askıya aldı.

Alman resmi haber ajansı DPA, askeri kaynaklara dayanarak, bölgede artan gerginlik nedeniyle Alman ordusunun Irak'taki eğitim operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

Dün New York Times gazetesi, Trump yönetiminin İran'a karşı Ortadoğu'ya 120 bin asker gönderme planını tartıştığı iddiasını haberleştirmişti. Ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan böyle bir planlarının olmadığına dair yalanlama gelmişti.

ABD-İran gerilimi: Provokasyonlar ve diplomasi sürüyor

NYT: ABD, Ortadoğu’ya 120 bin asker göndermeyi planlıyor

Trump'tan İran'a gözdağı: Eğer bir şey yaparlarsa karşılığı ağır olur