"ABD’nin İran için uçak gemisi göndermesi psikolojik savaş"

İran Meclisindeki kapalı oturumda bölgedeki son gelişmelerle ilgili milletvekillerine hitap eden İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, “ABD’nin bölge sularına savaş gemisi göndermesi psikolojik savaştan başka bir şey değildir” dedi.

Fars Haber Ajansına göre, ABD’nin bu yolla halka ve bazı komutanlara “savaş çıkacak korkusu” vermeyi amaçladığını dile getiren Selami, “ABD’nin İran’a saldırması mümkün değil. ABD’nin İran’a yönelik bir savaş başlatmaya gücü yok ve buna cesaret edemez çünkü bir taraftan İran savunma güçlerinden ve diğer taraftan uçak gemilerinin zarar görmesinden çekiniyor. ABD, böyle bir riski almıyor” ifadelerini kullandı.

ABD'NİN BASRA KÖRFEZİNDEKİ GEMİLERİNİ VURMA TEHDİDİ

Bir başka İranlı komutan Emir Ali Hacızade ise, ABD’yi Basra Körfezi’ndeki savaş gemisini vurmakla tehdit etti. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’nda (ISNA) yer alan habere göre, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Hacızade, “40-50 civarında savaş uçağı ile 6 bin personeli olan savaş gemisi önceleri bizim için bir tehditti, bugün ise hedef durumunda” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 7 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, uçak gemisinin geçen ay bölgeye doğru hareket ettiğini ve “B Takımı” olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’in ise bunu “İran tehdidine karşı sert bir uyarı” olarak göstermeye çalıştığını ifade etmişti.

RUHANİ BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin siyasi ve ekonomik baskılarına karşı vatandaşlarını birlik olmaya çağırdı. Cumhurbaşkanlığının internet sayfasında yayınlanan mesajında Ruhani “Boyun eğmek bizim kültürümüz ve dinimizle bağdaşmaz ve halk bunu kabul etmez; boyun eğmemeliyiz ve çözümler bulmalıyız” dedi.

Ruhani 8 Mayıs’ta 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını açıklamıştı. Bir yıl önce aynı gün ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin anlaşmadan çekileceğini kamuoyuna duyurmuştu. (DIŞ HABERLER)

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