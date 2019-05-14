Kroman Çelik işçisi seslendirdi: Bura Kroman Çelik!
Eski Kroman Çelik işçisi Metin Yaşar, fabrikadaki kötü koşulları anlatan şiiri Evrensel için seslendirdi.
Gebze'de kurulu Kroman Çelik'in eski işçisi Metin Yaşar adlı işçi, fabrikadaki çalışma koşullarını, toplumsal eşitsizliği dillendirdiği şiiri Evrensel için seslendirdi.
BURA KROMAN ÇELİK!
Fabrika kapısından giriyorum içeriye
Park alanında Mercedesler, BMW'ler
Patron bugün oldukça neşeli
Keyifle tüttürüyor ağzındaki cıgarasını
Yürüyorum soyunma odasına
İçeride ter kokusu
Dünden kalan tozlu elbisem, yırtık eldivenlerim
İşçiler uykusuz ve halsiz
Yüzleri solgun kapkara
Bedenleri cılız ve cansız
Ama yumrukları sımsıkı
Henüz çalışmaya başlamadım
Fakat burnumu silsem dünden kalan demir pasları çıkar
İşte bura Kroman Çelik
Hadi şimdi demir dövmeye
Yeni bir günde yine sömürülmeye
(Evrensel WebTV)
Nereye kadar götürecek her gün hasta olan bedenimiz, nereye kadar?
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