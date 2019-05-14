Kroman Çelik işçisi seslendirdi: Bura Kroman Çelik!

Gebze'de kurulu Kroman Çelik'in eski işçisi Metin Yaşar adlı işçi, fabrikadaki çalışma koşullarını, toplumsal eşitsizliği dillendirdiği şiiri Evrensel için seslendirdi.

BURA KROMAN ÇELİK!

Fabrika kapısından giriyorum içeriye

Park alanında Mercedesler, BMW'ler

Patron bugün oldukça neşeli

Keyifle tüttürüyor ağzındaki cıgarasını

Yürüyorum soyunma odasına

İçeride ter kokusu

Dünden kalan tozlu elbisem, yırtık eldivenlerim

İşçiler uykusuz ve halsiz

Yüzleri solgun kapkara

Bedenleri cılız ve cansız

Ama yumrukları sımsıkı

Henüz çalışmaya başlamadım

Fakat burnumu silsem dünden kalan demir pasları çıkar

İşte bura Kroman Çelik

Hadi şimdi demir dövmeye

Yeni bir günde yine sömürülmeye

(Evrensel WebTV)

Nereye kadar götürecek her gün hasta olan bedenimiz, nereye kadar?

Gebzeli işçiler: Bir evde iki kişi çalışmadan yaşayamaz hale geldik