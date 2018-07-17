Gebzeli iÅŸÃ§iler: Bir evde iki kiÅŸi Ã§alÄ±ÅŸmadan yaÅŸayamaz hale geldik

Gebzeâ€™de Ã§eÅŸitli fabrikalardan bir araya gelen iÅŸÃ§iler ekonomiyi ve kendilerine etkisini konuÅŸtu Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±.

FÄ±rat TURGUT

Gebze

Gebze’de bulunan çeÅŸitli fabrikalarda çalÄ±ÅŸan 35 iÅŸçi, ekonomik büyümenin kendilerine etkisi, enflasyon, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n konuÅŸulduÄŸu toplantÄ±da bir araya geldi. Kendi fabrikalarÄ±ndan örnekler veren iÅŸçiler, aÄŸÄ±r koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± fabrikalarda yaÅŸanan en ufak sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n faturasÄ±nÄ±n kendilerine kesildiÄŸine dikkat çekti. Åžirketlerin her geçen gün kârlarÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, kendi durumlarÄ±nÄ±n ise giderek kötüleÅŸtiÄŸini belirten iÅŸçiler, “Bir evde iki kiÅŸi çalÄ±ÅŸmadan yaÅŸayamaz hale geldik” diyor.

ToplantÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Damla UludaÄŸ, Fortune 500’de yer alan firmalarÄ±n içerisinde Kocaeli ve Gebze’de bulunan fabrikalarÄ±n da olduÄŸunu ifade etti. UludaÄŸ, sÄ±ralamadaki yükseliÅŸlerin milyonlarca dolar kâr anlamÄ±na geldiÄŸini belirtti.

Gazetemizin Kocaeli Temsilcisi Arzu Erkan da haberlerimizden örnekler vererek bu 500 ÅŸirkette çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin ekonomik durumlarÄ±nÄ±, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± anlattÄ±. 24 Haziran seçimleri öncesi fabrikalardaki iÅŸçilerin ekonomideki büyümeyle kendisini karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Erkan, “14 yÄ±lda enflasyonun zirve yapmasÄ±yla da birlikte ÅŸimdi iÅŸçiler bunlarÄ± daha çok tartÄ±ÅŸÄ±yor” dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n seçim sonrasÄ± “ArtÄ±k dolarÄ±n nasÄ±l hÄ±zla düÅŸtüÄŸünü göreceÄŸiz” ÅŸeklindeki sözlerini hatÄ±rlatan Erkan, “Ama ÅŸu an 4.85 seviyesinde. TL’nin deÄŸer kaybettiÄŸi bir gerçek ve Türkiye’deki çoÄŸu 50’nin altÄ±nda iÅŸçisi bulunan iÅŸyerleri ithal girdiyle üretim yapÄ±yor. Üretici maliyetleri tüketiciye de yansÄ±yor” diye konuÅŸtu.

FORD ÖRNEÄžÄ°

500 ÅŸirket arasÄ±nda ilk sÄ±ralarda yer alan Ford örneÄŸini veren Erkan, ÅŸöyle devam etti: “Gölcük ve Yeniköy’de araç üretimi yapan Ford’un Yeniköy’de ürettiÄŸi kurye model araç buradan tüm dünyaya gidiyor. ÜrettiÄŸi araç dünyanÄ±n bir ucuna giden Ford, 3 gün üretim yapmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Buna ÅŸanzÄ±mandaki parça eksikliÄŸini gerekçe gösterse de iÅŸçiler acaba kurdaki artÄ±ÅŸ neden oluyor mu diye düÅŸünüyor. Peki 3 gün üretim yapmayacak olan Ford bunu nasÄ±l kapatacak? Ä°ÅŸçilere telafi çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±racaklar. Örgütlü sendika ise (Türk Metal) bir yarÄ±n olsun bakalÄ±m diyor. Yine 2009 yÄ±lÄ±nda Ford, hükümetin ÅŸirketlere teÅŸviki olan kÄ±sa çalÄ±ÅŸma ödeneÄŸiyle iÅŸçileri 3-4 gün çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸçi çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± günün yevmiyesini alabilmek için pazarda limon sattÄ±, kahvede çay taÅŸÄ±dÄ±. Ancak krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸçiye ödeten Ford, 2009 yÄ±lÄ±nda yine ihracat ÅŸampiyonu oldu. Kriz sopasÄ±nÄ± kullanarak iÅŸçiden azami ölçüde faydalanmÄ±ÅŸ ve kârÄ±nÄ± arttÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Örgütlü sendika da iÅŸ güvencemizi korumak için fedakarlÄ±k edeceÄŸiz demiÅŸti.”

Ford’un bir dönem çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 400 iÅŸçiyi Arçelik LG’ye ödünç verdiÄŸini de hatÄ±rlatan Erkan, telafi çalÄ±ÅŸmasÄ±, iÅŸçi ödünç verme gibi uygulamalarÄ±n 2003 yÄ±lÄ±ndaki deÄŸiÅŸiklikle iÅŸ yasasÄ±na girdiÄŸini ifade etti.

Kroman Çelik’ten bir iÅŸçi, “Biz iyi bir sözleÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünürken tartÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. Ülkedeki ekonomik durumlarÄ± tartÄ±ÅŸÄ±rken dolarÄ±n yükseliÅŸini dÄ±ÅŸ güçlere baÄŸlayanlar da var. Ama Hükümet patates fiyatÄ±nÄ±n yükselmesini, ‘AnlamÄ±ÅŸ deÄŸiliz’ diye açÄ±klarken iÅŸçi dolarÄ± nasÄ±l açÄ±klasÄ±n? Üretime dayalÄ± fabrikalarda sÄ±kÄ±ntÄ±lar var. Evet biz ihracata dayalÄ± fabrika olduÄŸumuz için bizde çok ciddi bir sorun yok ama bizim de alÄ±m gücümüz düÅŸüyor” dedi.

GÜVENDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z BÄ°R YER VAR DEDÄ°K...

General Elektrik iÅŸçisi ise fabrikada yaÅŸanan iÅŸten atmalara deÄŸindi. Daha önce Almanya’dan, ÅŸimdi ucuz olmasÄ± sebebiyle Çin’den trafo alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçi, kalitesiz ürünler nedeniyle patlamalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Åžu ana kadar 75 iÅŸçinin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçi, “ÇÄ±kan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z içeriye girip vedalaÅŸamadÄ±lar bile. YÄ±lbaÅŸÄ±na kadar 30 iÅŸçinin daha çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± söyleniyor. GüvendiÄŸimiz bir yer, sendikamÄ±z (BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ) var dedik. Oradan da bir ÅŸey çÄ±kmadÄ±” diye konuÅŸtu.

Otomotiv sektörüne yedek parça üreten Tekno Kauçuk’tan bir iÅŸçi de “SözleÅŸmede doÄŸru düzgün bir zam alamadÄ±k. O süreçten sonra üretimde düÅŸüÅŸ var. Buna makinelerin yÄ±llÄ±k tamirlerini gerekçe gösteriyorlar. Bu sebeple izne çÄ±karacaklar. EÄŸer çalÄ±ÅŸanÄ±n senelik izni varsa 5 gün oradan kesecekler. Yoksa maaÅŸÄ±ndan kesilecek” dedi. Fabrikalarda da iÅŸçilere yönelik baskÄ±larÄ±n olduÄŸunu belirten iÅŸçi, “Mesela retlenen (Kalite kontrol süreçlerinde hatalÄ± bulunarak geri gönderilen) ürünleri kimin retlediÄŸini öÄŸrenip bunu panolara asÄ±p açÄ±klÄ±yorlar. Ä°ÅŸçiler yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± kendi arasÄ±nda konuÅŸuyor. Bunun için sendika (Petrol-Ä°ÅŸ), temsilciye gitmiyor” dedi.

‘Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ° ÇALIÅžMAZSA YAÅžAYAMAYIZ’

Toyota ve Renault’nun yan sanayisi olan Novares (Mecaplast) iÅŸçisi, 2 fabrikadan birinin kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Ama birinin üretim alanÄ±nÄ± büyütüp kapatacak. Yani üretimde düÅŸüÅŸ yaÅŸanmaz. Bant hÄ±zÄ±nda düÅŸüÅŸ yok. ÇalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin hepsinde bel, boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± var. Örgütlü olduÄŸumuzdan dolayÄ± haklarÄ±mÄ±z var ama evde bir kiÅŸi daha çalÄ±ÅŸmazsa yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± sürdüremeyiz” diye konuÅŸtu.

‘SENDÄ°KA ÜYESÄ°YÄ°Z AMA ÖRGÜTLÜ DEÄžÄ°LÄ°Z’

Patronun bir fabrikayÄ± kapatmayÄ± sözleÅŸme sürecinde bahane olarak gösterdiÄŸini belirten baÅŸka bir Novares iÅŸçisi de “Sendika (Petrol-Ä°ÅŸ) üyesiyiz ama örgütlü deÄŸiliz” dedi. Daha önce bir arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n iÅŸten atÄ±lmasÄ± üzerine 11 saat üretimi durdurarak arkadaÅŸlarÄ±nÄ± iÅŸe aldÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan iÅŸçi, “Åžimdi siyasi gerginlik, kapatma meselesi, OHAL, tüm bunlar iÅŸçinin örgütlülüÄŸünü etkiliyor” dedi.

‘ÖRGÜTLÜLÜK Ä°HTÄ°YAÇ HALÄ°NDE’

ToplantÄ±ya MCDonalds’a ekmek üreten East Balt GÄ±da’dan katÄ±lan bir iÅŸçi de gÄ±da iÅŸçilerinin en düÅŸük ücret verilen iÅŸ kolunda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. 13-14 yÄ±llÄ±k iÅŸçilerin ortalama 1700 lira aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren iÅŸçi, “BaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman biz iÅŸçiler dolar üzerinden zam alamÄ±yoruz. Åžirketler ne kadar büyürse biz o kadar küçülüyoruz. 3-4 sene öncesine kadar tek çalÄ±ÅŸÄ±yordum ama ÅŸimdi eÅŸim de çalÄ±ÅŸmak zorunda” dedi. SendikalarÄ± eleÅŸtirdiklerini ifade eden iÅŸçi, “Ama kendimizi geliÅŸtirmiyoruz. SorunlarÄ± görüyoruz ama çözüm için uÄŸraÅŸmÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

ToplantÄ±nÄ±n son bölümünde iÅŸçilerin sorduÄŸu soru “Peki ne yapacaÄŸÄ±z” oldu. Ä°ÅŸçiler, öncelikle bu toplantÄ±larÄ± sürdüreceklerini ifade etti. Hem kendi iÅŸyerleri içerisinde hem de Gebze ve Kocaeli havzasÄ±nda örgütlülüÄŸün ihtiyaç halinde olduÄŸunu dile getiren iÅŸçiler, “Ä°ÅŸyerimizde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorunlarÄ±n çözümü için de gelen zamlar vergideki artÄ±ÅŸlara karÅŸÄ± da taleplerimizi dile getirmek için örgütlenmemiz gerekiyor. Hem iÅŸyerlerimizde hem bu bölgede birliÄŸimizi saÄŸlamamÄ±z gerekiyor” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 20:55

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