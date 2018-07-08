Gebzeâ€™de zorunlu izinler ve iÅŸten atmalar gÃ¼ndemde

Gebzeâ€™de pek Ã§ok fabrikada izinler, iÅŸten atmalar ve iÅŸten ayrÄ±lmaya Ã¶zendirme adÄ± altÄ±nda iÅŸÃ§i azaltmalar gÃ¼ndemde.Â

Döviz kurundaki artÄ±ÅŸÄ±n faturasÄ± iÅŸçilere çÄ±karÄ±lmak isteniyor. Gebze’de pek çok fabrikada izinler, iÅŸten atmalar ve iÅŸten ayrÄ±lmaya özendirme adÄ± altÄ±nda iÅŸçi azaltmalar gündemde.

Bu fabrikalarÄ±n baÅŸÄ±nda BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ’in örgütlü olduÄŸu General Elektrik geliyor. General Elektrik’te 12 gün sürecek olan zorunlu ücretli izin yarÄ±n baÅŸlÄ±yor. Geçen hafta kapsam dÄ±ÅŸÄ± 7 kiÅŸinin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fabrikada, izin döneminde 75 iÅŸçinin iÅŸine son verileceÄŸi bildiriliyor. Bu rakamÄ±n yeterli olmamasÄ± halinde yÄ±l sonuna kadar 30 iÅŸçi daha atÄ±lacak. General Elektrik patronu sipariÅŸlerin olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle bir süre önce 120 iÅŸçiyi iÅŸten çÄ±karacaÄŸÄ±na iliÅŸkin Ä°ÅžKUR’a baÅŸvuru yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Yine BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ’in örgütlü olduÄŸu Bossal’de ise boyama bölümü kapatÄ±ldÄ±. Fabrika yönetimi 18 iÅŸçinin iÅŸten atÄ±lmasÄ±nÄ± gündeme getiriyor.

AynÄ± sendikanÄ±n bulunduÄŸu Kroman’da istirahat ve rapor alan 14’e yakÄ±n iÅŸçi iÅŸten ayrÄ±lmaya yönlendirildi. Yücel Boru ve ÇayÄ±rova Boru’da da iç piyasada ciddi azalma olduÄŸu belirtiliyor.

Türk Metal’in örgütlü olduÄŸu FransÄ±z sermayeli Autolive Gebze’nin en büyük metal fabrikalarÄ±ndan biri. 3 fabrikasÄ±nda toplam 3 bine yakÄ±n iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor. Otomotiv sektörüne yan sanayi üretimi yapan fabrikadan 20’ye yakÄ±n iÅŸçi atÄ±ldÄ±. Öncelikli olarak istirahat ve rapor kullanan iÅŸçilerin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yine Türk Metal’in örgütlü olduÄŸu Arçelik LG Klima FabrikasÄ±nda ise yaz aylarÄ±yla birlikte en çok üretim yapÄ±lmasÄ± gereken dönemde durgunluk yaÅŸanÄ±yor. Geçen yÄ±l bu dönemlerde iki vardiya çalÄ±ÅŸan fabrika ÅŸu an tek vardiyaya döndü.

Gebze Plastikçiler OSB’de Ä±slak mendil üreten Ä°srail sermayeli Fresh’n Soft son 1 ay içinde 30 iÅŸçiyi iÅŸten attÄ±. 150 iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve 2 vardiya çalÄ±ÅŸan fabrika ÅŸu an tek vardiyaya döndü. Gerekçe olarak dolardaki artÄ±ÅŸ, hammadde fiyatlarÄ±nÄ±n artmasÄ± gösteriliyor. BurasÄ± aynÄ± zamanda Petrol-Ä°ÅŸ’in örgütlenmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir iÅŸyeri. Sendika yeterli çoÄŸunluÄŸu saÄŸlarken yetki için de baÅŸvurusunu yaptÄ±.

Petrol-Ä°ÅŸ’in örgütlü olduÄŸu ve yeni sözleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ± Mecaplast’ta ise 20’ye yakÄ±n iÅŸçi iÅŸten ayrÄ±ldÄ±. “Gönüllü çÄ±kmak isteyenler çÄ±kabilir” dense de yapÄ±lan baÅŸvurularda öncelikli olarak istirahat ve rapor alan iÅŸçiler seçildi. (Gebze/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 16:15

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