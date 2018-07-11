Nereye kadar gÃ¶tÃ¼recek her gÃ¼n hasta olan bedenimiz, nereye kadar?

Gebzeâ€™den bir iÅŸÃ§i, patronlarÄ±n son dÃ¶nemde sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± â€˜problemli iÅŸÃ§iâ€™ ifadesini yazdÄ±.

Gebze’den bir iÅŸçi

Kocaeli

Son aylarda Gebze’deki birçok fabrikada patronlarÄ±n ve fabrika üst düzey yöneticilerinin dillerinden düÅŸürmedikleri yeni bir sözle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz: “PROBLEMLÄ° (SORUNLU) Ä°ÅžÇÄ°.’ Åžimdi bazÄ± iÅŸçi arkadaÅŸlar kullanÄ±lan bu sözle anlatÄ±lmak istenilenin biz iÅŸçilerin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n farkÄ±na varan, iyi niyetli ve vicdan sahibi patronlarÄ± ifade ettiÄŸini düÅŸünebilir. Hani aldÄ±ÄŸÄ± ücretle evinin kirasÄ±nÄ±, elektrik su parasÄ±nÄ±, mutfak masrafÄ±nÄ±, çocuÄŸunun okul giderini karÅŸÄ±layamayÄ±p borç içinde zar zor yaÅŸayan, günde 12-14 saat çalÄ±ÅŸmak zorunda kalan hafta tatilinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikada fazla mesai yoksa dÄ±ÅŸarÄ±da ek iÅŸ yapan... Benim yakÄ±ndan bildiÄŸim 5 iÅŸçi arkadaÅŸ pazar günleri Gebze’deki düÄŸün salonlarÄ±nda garson olarak çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu düÄŸün salonlarÄ±nda gündüz 13.00-17.00; akÅŸam 19.00-23.00 saatleri arasÄ± düÄŸünler oluyor ve arkadaÅŸlar gece 00.00’da evlerine gelip sabah 6’da kalkÄ±p fabrikalarÄ±na geliyorlar. Yevmiye olarak da 80 lira alÄ±yorlar.

Bu iÅŸçi kardeÅŸlerimizin harap ve bitap düÅŸmelerinden patronlarÄ±n haberdar olduklarÄ±, bu sorunlarla boÄŸuÅŸan iÅŸçilere üzüldükleri, bu yüzden de “problemli iÅŸçi” dedikleri akÄ±llara gelebilir. Oysa hiç de öyle deÄŸil. PatronlarÄ±n fÄ±tratÄ±nda insani hiçbir ÅŸey yok varsa yoksa daha çok kâr daha çok kâr.

KÄ°M BU PROBLEMLÄ° Ä°ÅžÇÄ°LER?

Åžimdi biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m PROBLEMLÄ° Ä°ÅžÇÄ° sözüne.

FLORMAR: Ä°ÅŸçiler çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± iyileÅŸtirmek için sözde Anayasal haklarÄ± olan sendika hakkÄ±nÄ± kullanmak istediklerinde topluca iÅŸten atÄ±lmadÄ±lar mÄ±? Patron için sendikalaÅŸmak isteyen her iÅŸçi problemli bir iÅŸçiydi artÄ±k. Bu kadar da deÄŸil direniÅŸteki arkadaÅŸlarÄ±na el sallayan selam veren iÅŸçileri bile Flormar patronu iÅŸten atmadÄ± mÄ±? Patronun gözünde artÄ±k direniÅŸteki arkadaÅŸlarÄ±na el sallayan iÅŸçi bile problemli bir iÅŸçiydi ve sorgusuz sualsiz iÅŸten atÄ±lmalÄ±ydÄ±.

GENERAL ELEKTRÄ°K: Amerikan devi. Türkiye’de en büyük trafolarÄ±n üretildiÄŸi fabrika. SipariÅŸ daralmasÄ± gerekçesiyle iÅŸten atmalar baÅŸladÄ±. Gazetemizde çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler durumu ayrÄ±ntÄ±lÄ± yazdÄ±lar. ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± aÄŸÄ±r ve yÄ±pratÄ±cÄ± olduÄŸu fabrikada yönetim, kÄ±yÄ±m listesinin en baÅŸÄ±na istirahat ve rapor alan iÅŸçileri koyarak, 7/24 çalÄ±ÅŸacak iÅŸçi istiyor. Bu kadar da deÄŸil aÅŸaÄŸÄ±daki sözler General Elektrik yönetiminin iÅŸçilere yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan aktarÄ±landÄ±r. Hiçbir abartÄ± söz konusu deÄŸildir. Müdür diyor ki: “Bu sözlerim milattÄ±r. Ben trafonun altÄ±na girilecek diyorsam girilecek itiraz yok.” Yani iÅŸ güvenliÄŸi hak getire. Ne var ki baÅŸta temsilcilerin ve iÅŸçilerin bu tehdit karÅŸÄ±sÄ±nda dik durmalarÄ± da önemli bir adÄ±mdÄ± General Elektrik’te.

AUTOLIV: FransÄ±z devi. Otomotiv yan sanayi emniyet kemerleri ve hava yastÄ±ÄŸÄ± üretiyor. Gebze’deki 3 fabrikasÄ±nda 3000’e yakÄ±n iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor. Üretim bant hÄ±zlarÄ±nÄ± sürekli yükseltmekle meÅŸhur. ÇalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin bandÄ± bÄ±rakÄ±p tuvalete gitmesi neredeyse imkansÄ±z. Özellikle bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ± ve boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ±na yakalanmayan iÅŸçi neredeyse yok. Bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ± ameliyatÄ± olan iÅŸçi sayÄ±sÄ± çok yaygÄ±n. Åžu ana kadar kÄ±dem ve ihbar tazminatlarÄ±nÄ± vererek 20’ye yakÄ±n iÅŸçiyi iÅŸten çÄ±kardÄ±. ÇÄ±karÄ±lan iÅŸçiler hastalÄ±k nedeniyle rapor alan iÅŸçilerden oluÅŸuyor. Yani fabrika yönetimince üretim aksamasÄ±na neden olan problemli iÅŸçiler!

KROMAN DEMÄ°R ÇELÄ°K: Türkiye’de açÄ±klanan 500 büyük firma içerisinde sürekli ilk 50’de yer alan demir çelik fabrikasÄ±. 1000’e yakÄ±n iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Kroman’da çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± aÄŸÄ±r ve tehlikeli. Ä°ÅŸ kazasÄ± ve ölümlü iÅŸ cinayetlerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± demir çelik devi. Son 10 günde fabrika yönetimi saÄŸlÄ±k sebepleri nedeniyle istirahat alan, rapor kullanan kendilerince performansÄ± düÅŸük dediÄŸi 14 iÅŸçiyi iÅŸten çÄ±kardÄ±. Kroman gibi bir aÄŸÄ±r sanayi fabrikasÄ±nda bile hastalanmak problem olarak görülüyor.

YÜCEL BORU: Bir süredir iç piyasadaki daralma tartÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. 100 kadar iÅŸçi idareye çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±, kendilerine dikkat etmeleri, fazla istirahat ve rapor kullanmamalarÄ± yönünde uyarÄ± yapÄ±ldÄ±.

PÄ°MSA ADLER: GeçtiÄŸimiz PerÅŸembe günü iÅŸçiler izne çÄ±karÄ±ldÄ±, üretime ara verildi. Ä°zin dönüÅŸü iÅŸçi atma gündemde.

FRESH’Ä°N SOFT (KARDEÅžLER UÇAN YAÄž): Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde Ä±slak mendil ve kiÅŸisel bakÄ±m ürünleri üreten fabrikada çoÄŸunluÄŸu kadÄ±n iÅŸçi olmak üzere 150 iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor. Büyük çoÄŸunluÄŸu asgari ücrete çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler yoÄŸun tempoda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Döviz kurundaki artÄ±ÅŸ nedeniyle artan hammadde fiyatlarÄ± gerekçe gösterilerek 30 iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçiler ilk kriz belirtisinde kapÄ±nÄ±n önüne koyuldular. AynÄ± zamanda sendikalaÅŸma mücadelesi söz konusu. 2 vardiya çalÄ±ÅŸan fabrika ÅŸu an tek vardiyaya dönmüÅŸ durumda.

HATALI ÜRETIM YAPAN TEÅžHÄ°R EDÄ°LÄ°YOR

VelhasÄ±l sendikalaÅŸmak isteyen iÅŸçiler, problemli iÅŸçi. Arçelik LG gibi sendika seçme hakkÄ±nÄ± kullanmak isteyen iÅŸçiler problemli iÅŸçi. Grev hakkÄ±nÄ± kullanmak isteyen iÅŸçiler problemli iÅŸçi. Sahi problemli iÅŸçilere haddini bildirmek için yasaklanÄ±yordu deÄŸil mi grevler. AÄŸÄ±r çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve sürekli artan bant hÄ±zlarÄ±na yetiÅŸmek zorunda bÄ±rakÄ±lan bu yüzden saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybeden biz problemli iÅŸçiler ne istiyoruz bu patronlardan!.. AyrÄ±ca Gebze’de bulunan neredeyse tüm fabrikalarda verimlilik ve sÄ±fÄ±r hata hedefiyle üretimler planlanÄ±yor. Bu nefessiz çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nda bir de bizden sÄ±fÄ±r hatalÄ± ürünler isteniyor. Hiçbir iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±za ÅŸaka gibi gelmesin, birçok fabrikada en küçük hatalÄ± ürünlerin sergilendiÄŸi panolar devreye alÄ±nÄ±yor, iÅŸçi kardeÅŸlerimiz isimleriyle birlikte bu panolarda teÅŸhir ediliyor.

DUYARLI OLMALIYIZ

Bütün bu yaÅŸananlar karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸuna da dikkat çekmek istiyoruz. Biz iÅŸçilerin bir bölümünde özellikle kÄ±dem ve ihbar tazminatlarÄ± verilerek iÅŸçinin de “onayÄ±” alÄ±narak yapÄ±lan iÅŸçi kÄ±yÄ±mlarÄ± iÅŸten atÄ±lma gibi görülmüyor. “Eee haklarÄ± verilmiÅŸ yapacak bir ÅŸey yok” düÅŸüncesine karÅŸÄ± çaba harcamamÄ±z gerekiyor. Ä°kincisi “ÇÄ±karÄ±lan iÅŸçilerin hem tazminatlarÄ± verilmiÅŸ hem de çok rapor kullanÄ±yorlarmÄ±ÅŸ bu yüzden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸlar” gibi son derece bizlerin birliÄŸini zayÄ±flatacak ve patronlarÄ±n elini güçlendirecek bu bakÄ±ÅŸa karÅŸÄ± da çalÄ±ÅŸma yürütmemiz gerekiyor. Buna karÅŸÄ± duramazsak çok aÄŸÄ±r bedeller ödememiz çok yakÄ±ndÄ±r. Bu mektubumuz aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tüm iÅŸçi kardeÅŸlerimizi duyarlÄ± olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.

Mektubumuzu bitirirken kendi iÅŸçilik yaÅŸamÄ±mdan bir anÄ±yÄ±, patronlar patronu SakÄ±p SabancÄ±’nÄ±n bir sözünü ve güncel olarak da Autoliv’den bir iÅŸçinin sitemini paylaÅŸarak bitirmek istiyorum.

Önce bir dönem benim de iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m, ÅŸu an yaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±ldÄ±r kapalÄ± bulunan AkkardanSa’dan bir anÄ±mÄ± paylaÅŸmak istiyorum. SakÄ±p SabancÄ± Akkardan’a ziyarete gelmiÅŸti. Genç iÅŸçi kardeÅŸlerimiz bugün SakÄ±p SabancÄ±’yÄ± tanÄ±mÄ±yor olabilirler. Bizim zamanÄ±mÄ±zÄ±n en medyatik patronlar patronu idi. Åživeli konuÅŸmasÄ±yla neredeyse her gün TV’lerde yer alÄ±rdÄ±. Akkardan’da bizlerle birlikte yemek kuyruÄŸuna bile girmiÅŸ, yemeÄŸini kendisi almÄ±ÅŸ, aramÄ±za oturmuÅŸtu. Åžovmen bir yanÄ± da vardÄ±. O dönemde MESS grup sözleÅŸmeleri gündemdeydi ve biz greve doÄŸru gidiyorduk. Greve de çÄ±ktÄ±k. O grevimiz de yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Neyse SakÄ±p AÄŸa o ÅŸovmen yeteneÄŸiyle yemekhanede bir konuÅŸma yaptÄ±. Özetle “Åžimdi siz akÅŸam evinize gidip rahat rahat uyuyacaksÄ±nÄ±z ama ben 100 bin kiÅŸiye iÅŸ veriyorum hepinizin geleceÄŸi için çalÄ±ÅŸÄ±yorum bana uyku bile yok” dedi. Evet SakÄ±p AÄŸa 100 bin kiÅŸiye iÅŸ veriyordu. Ä°çimizden genç bir iÅŸçi arkadaÅŸ kalktÄ±, “SakÄ±p bey siz 100 bin kiÅŸiye iÅŸ VERMÄ°YORSUNUZ 100 bin kiÅŸi SÄ°ZE ÇALIÅžIYOR” dedi. Sessizlik oldu, arkadaÅŸÄ±mÄ±z ertesi gün iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Evet SakÄ±p aÄŸa için problemli bir iÅŸçiydi ve gereÄŸi yapÄ±lmalÄ±ydÄ±...

Åžimdi Vehbi Koç’a geçelim. TÜSÄ°AD, TÄ°SK, MESS gibi en azÄ±lÄ± patron örgütlerinin kurucusuydu, patronlar patronu Vehbi Koç. Yeni bir fabrika yatÄ±rÄ±mÄ± için kendisine raporlar geldiÄŸinde, bu yeni fabrikanÄ±n çok kârlÄ± bir yatÄ±rÄ±m olacaÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar ona. VerdiÄŸi cevap ÅŸu oluyor: “Benim için kârÄ±n sÄ±nÄ±rÄ± yoktur, kâr sÄ±nÄ±rsÄ±zdÄ±r siz bana en düÅŸük kâr marjÄ±nÄ± söyleyin” diyor. Evet patronlar için KÂRIN SINIRI YOKTUR. Dün de böyleydi bugün de böyle.

Ve son olarak Autoliv iÅŸçisinin serzeniÅŸine gelelim: “Abi daha 30 yaÅŸÄ±ma gelmedim. Daha yeni bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ± ameliyatÄ± oldum. Bugün bile fabrikadaki hÄ±za yetiÅŸmekte zorlanÄ±yorum 60 yaÅŸÄ±nda emekli olacaÄŸÄ±m ne olacak bu iÅŸin sonu.”

SAHÄ° NE OLACAK BU Ä°ÅžÄ°N SONU!..

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 22:03

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