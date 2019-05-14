Van Gölü sahilinden 10 ton çöp toplandı

Van Gölü kıyısında temizlik çalışması yürüten İpekyolu Belediyesine bağlı ekipler toplam 10 ton çöp topladı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sahil ve derelerde temizlik çalışması yürütüyor. Bu kapsamda İpekyolu ilçe sınırları içerisinde kalan Van Gölü kıyısında 10 tona yakın çöp toplandı.

Konuya ilişkin bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Eşref Sayın, bu çalışmaların rutin bir şekilde devam edeceğinin altını çizerek, "Özellikle mevsim şartlarının elverişli olmasıyla birlikte dere ve su kanallarında temizliği sürekli hale getireceğiz." dedi. Sayın, Van Gölü sahilinde yaptıkları temizlik çalışması sonucunda 10 ton çöp topladıklarını ifade etti. Halka, çevre temizliğine karşı duyarlılık çağrısında bulunan Sayın, "Elbette görevimizi laikiyle yerine getireceğiz. Ancak değerli halkımızdan ricamız çöplerin derelere ve kanallara kesinlikle atmamalarıdır. Çünkü dere ve kanallar yoluyla tonlarca çöp Van gölüne dökülmekte. Bu kent hepimizin lütfen sahip çıkalım" diye konuştu. (Van/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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