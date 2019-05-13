13 Mayıs 2019 13:50

Liselerde söz hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz

Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi ÖTK başkanı Elif Doğan ÖTK'ların liselerde kaldırılmasına dair görüşlerini yazdı.

Liselerde söz hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz

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    Elif Doğan

    Şair Abay Öğrenci Temsil Kurulu Başkanı

    Lise öğrencileri uzun yıllar okul yönetimine kendilerinin taleplerini iletmek, okul idaresinde söz sahibi olabilmek için mücadele etti. Kimi zaman öğrenci birliklerini okul okul resmi olmayan bir biçimde kurdu ve uzun uğraşlar sonucu kendi öz örgütünü kabul ettirdi. Buna bağlı olarak Meclis Başkanlığı 2003 ve 2004 yıllarında TBMM ve MEB tarafından demokrasi bilincini gençlere yaymak için oluşturulan 3 aşamalı bir proje olarak resmi biçimini aldı. Bu 3 aşama okul temsilciliği, ilçe temsilciliği ve il temsilciliği idi. Okul öğrencileri, okul temsilcilerini, okul temsilcileri,ilçe temsilcilerini,ilçe temsilcileri ise il temsilcilerini seçiyordu.Fakat geçtiğimiz hafta bu temsilciliklerin kaldırıldığı haberini aldık.

    “SORUNLARIMIZIN ORTAK OLDUĞUNU GÖRÜYORDUK”

    İl ve ilçe düzeyinde öğrenci temsil kurulları niteliksizle hale getiren ve aslında düzen siyaseti içerisinde demokrasi oyununun oynandığı kötü bir sistem haline getirilmiş durumda.Bu yönden kaldırılması pratikte bir şey değiştirmiş olmuyor fakat doğru ve etkin bir biçimde kullanılsa asla kaldırılmamalı derim. Çünkü o düzeydeki temsilci gruplarında biz okullarımızdaki sorunların ortak olduğunu görüp, çözümü için beraber uğraşıyor olurduk.

    Özellikle son seçim dönemi il düzeyindeki temsilci adayları esas ikiye ayrılıyordu. Bunlardan biri AKP’ye yakındı diğeriyse MHP’ye. Bana da zaten daha öncesinde, seçimlerin genelde bu iki taraf arasında geçtiğini söylemişlerdi, hatta aday olmamın gereksiz olacağını da. Ama ben seçeneksiz olmamamız için yine de aday olmuştum ancak bu iki kişinin hazırlığı daha organize olduğundan üç oy alıp geri döndüm.

    ÖĞRENCİLERİN SESİNİ DUYULUR KILALIM

    ÖTK seçimlerini bu hale getiren bir düzen içerisinde bir yıl boyunca epey yorulduk ama vazgeçmememiz gerektiğini biliyorduk. Şimdi ÖTK’yı olabildiğince niteliksizleştirdikleri gibi bir de ortadan kaldırıyorlar. Bu noktada bize düşen görev ise bu hakkımızın yani MEB ve öğrenci arasındaki köprü görevini gören sistemin kaldırılmaması için uğraşmak ve partisi güçlü olanın değil ifade gücü güçlü ve haklı olanın temsilci olduğu elverişli bir sistem olmasını sağlamaktır.

    Bizler öğrenciyiz ve birçok talebimiz var. Asıl taleplerimiz anadilde,eşit, karma ve parasız eğitim; ulaşılabilir, nitelikli yemek ve ücretsiz ulaşım. Bunun yanında taleplerimiz ise teneffüslerde kantinde vakit öldürmek değil tersine daha yararlı aktivitelerle kafamızı boşaltmak. Bunlar için bizlere yeterli alanlar sağlanmıyor.

    ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ İŞLER OLSUN İSTİYORUZ

    Onun dışında Ensar,TÜGVA gibi vakıfların etkinliklerinin okullarda öğrencilere danışmadan dayatılması, bu ve bunun gibi birçok sorun varken ve kimse bir şey yapmıyorken biz öğrenciler temsilcilik ve bunun gibi yollarla birilerine bir şeyleri iletmek zorundayız. Ben kendi ilçemde başkan yardımcısıyım fakat gerçekten bir şey yapamama hissi, imkansızlık psikolojik anlamda kötü hissettiriyor. Eminim benim gibi diğer temsilcilerde de bu tip sorunlar vardır. Sadece adımız olsun istemiyoruz, pratik anlamda da yeterli olmak istiyoruz. Bu yüzden bugün ÖTK’nin kaldırılmasına sessiz kalmamalıyız. Geçmişte nasıl bir mücadele sonucu kazandıysak, bugün de bir mücadeleyle sahip çıkmak zorundayız. Bütün arkadaşlarımızın bu duruma tepki göstermeye çağırıyoruz.

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