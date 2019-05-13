Öğrencilerin kazanılmış hakkı: ÖTK’ler

İlhan Emre SÜER

Kartal/İstanbul

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yakın zamanda aldığı karar ile ilk ve ortaöğretimde ÖTK'yi (Öğrenci Temsil Kurulunu) önümüzdeki eğitim döneminde kaldırma kararı aldı. Biz de bu antidemokratik uygulamayı Kartal Türk Kızılayı Anadolu Lisesi ÖTK başkanı ve Kartal İlçe ÖTK meclis üyesi Yoldaş Akbaş ile tartıştık.

“İDARE ÖTK’YI CİDDİYE ALMIYOR”

Öncelikle Yoldaş’la okullardaki ÖTK’nin işlevini konuştuk: ÖTK’lerin atıl bir şekilde çalıştığını söyledi ve okul idarecilerinin öğrencilerin seçtiği temsilcilerin görüşlerini ciddiye almadığını vurguladı. ÖTK’ler aracılığıyla istenen talepler idare tarafından uygulamaya geçilmediği için fiilen yokmuş gibi olduğunu söylüyor. Yoldaş aynı zamanda bu durumun öğrencilerin gözünde ÖTK’nin değerini düşürdüğünü, seçim döneminde oluşan olumlu havanın ve öğrencilerin beklentilerinin idarenin kararlara karşı çıkması yüzünden dağıldığını ekliyor.

“Yine de ÖTK sisteminin düzgün çalıştığı okullarda yok değil” diyen Yoldaş, Kartal’dan Burak Bora Anadolu Lisesi’ni örnek göstererek idarenin burada ÖTK ile birlikte hareket ettiği daha demokratik bir ortamdan söz ediyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, idare kararları tanımasa bile öğrencilerin kendi temsil kurullarında karar almaları, demokrasi ve dayanışma kültürünü yükselten bir unsur okullarda. Yoldaş, okulun ilk haftalarına dönerek bu dönemde yürütülen seçim çalışmalarının, adaylar arasındaki tatlı-sert rekabet ortamının büyük bir demokratik katkı olduğunu, ÖTK’nin kaldırılmasının sadece temsil hakkının değil, bu demokratik seçim yarışı ve tatlı rekabeti de ortadan kaldıracağını belirtiyor.

“KAZANILMIŞ HAKKIMIZI SAVUNMALIYIZ!”

Konu MEB’in aldığı yeni karara gelince,çoğu yerde fiilen işlevsiz ve sembolik bir şekilde bulunuyor olduğunu söylesek de bunun öğrencilerin elinden alınan bir hak olduğundan, antidemokratik bir karar olduğundan bahsediyoruz. Önemli olanın ÖTK’leri tekrardan işler ve öğrencilerin taleplerini ileten bir araca dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

ÖTK’lerin okulun sorunlarını çözmek için öğrencilerin birlikte düşünüp tartıştığı, ortak bir şekilde karar aldığı yerler ve bu kararların başkan vasıtası ile idareye iletildiği bir yapı olduğunu söylüyor Yoldaş. ÖTK’nin kaldırılması ile idarenin etrafından öğrencilerin seslerinin uzaklaştırılmasının amaçlandığının altını çiziyor. “Çünkü öğrencilerin kendi kararlarını alıp uygulamasını istemeyen, demokratik değil dikta ile işleyen bir okul ortamı istendiğini” belirtiyor.

Son olarak Yoldaş’a “öğrencilerin bu karar hakkında tepkileri ve düşünceleri ne olmalı?” diye sorduğumuzda, ÖTK’nin öğrenciler tarafından kazanılan bir hak olduğunu, onların taleplerinin temsil edildiği demokratik bir araç olduğunu bu nedenle tüm öğrencilerin bu kazanılmış haklarını savunması gerektiğini vurguluyor.