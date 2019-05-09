09 Mayıs 2019 13:51
Son Güncellenme Tarihi: 09 Mayıs 2019 14:05

CHP: Sandık darbesinin maliyeti 135 milyar TL

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçiminin iptal edilmesinin ekonomideki yangını büyüttüğüne dikkat çekti, "Millet seçim değil geçim peşinde" dedi.

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CHP: Sandık darbesinin maliyeti 135 milyar TL

Fotoğraf: DHA

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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimlerini iptal edilmesine dair yaptığı değerlendirmede "Seçim belirsizliği ve sandık darbesinin şirketlere maliyeti 135 milyar TL. Asgari ücret, son 39 gün içinde 41 dolar geriledi" dedi. Öztrak, "Bu iktidarın ekonomi diye bir derdi yok varsa yoksa İstanbul'un rantı" ifadesini kullandı.

    Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    ''Hazine'nin yurt dışından borçlanma maliyetleri artacak. Türk Lirasının değer kaybı pahalılığı daha da azdıracak. Son 39 günde dolar kurunda meydana gelen 69 kuruşluk artış şirketlerin bilançosuna 135 milyar liralık ek zarar olarak yansıyacak. Sandık darbesi milletimizin sırtına da büyük yükler yükleyecektir.

    ''MİLLETİMİZ SEÇİM DEĞİL GEÇİM PEŞİNDE''

    6 Mayıs darbesi sadece Ekrem İmamoğlu'nu değil 82 milyon yurttaşımızı mağdur etti. Darbeciler ramazanın ilk orucunu kul hakkı yiyerek açtılar. Milletimiz seçim değil geçim peşinde. Milleti unuttular. Millet feryat etmeye başladığında hemen rahatsız oluyorlar. Vatandaşa ayar vermeye kalkıyorlar. Akıllarında varsa yoksa İstanbul ve İstanbul'un rantı. Derdime çare diyenlere basıyorlar fırçayı. 23 Haziran'da İstanbul'da daha büyük bir zafer kazanacağız. Her şey çok güzel olacak.

    İMAMOĞLU İÇİN BAĞIŞ KAMPANYASI

    Bazı bankalar gönderilen bağışlarla ilgili olarak alıcı kısmına Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ismi yazıldığı için bunu geri iade ediyorlarmış. Hesaplar CHP Genel Merkezi'ne ait olduğundan alıcı ismi olarak CHP Genel Merkezi yazılırsa bu tür sıkıntılar önlenmiş olacak.

    BAHÇELİ'YE DOKUNULMAZLIK YANITI

    Dün Devlet Bahçeli'nin dokunulmazlıkla ilgili açıklaması oldu. Bu açıklamanın ne olduğunu anlamadık. MHP Grubu'nun lideri Bahçeli hodri meydan diyoruz. Dokunulmazlık kaldırılacakmış yapabiliyorlarsa buyursun yapsınlar.'' (HABER MERKEZİ)

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