12 Mayıs 2019 04:07

Asgari ücret 40 dolar azaldı: İşçiye zorla diyet yaptırılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 1 Nisan’da 367 dolar olan asgari ücretin 40 dolar azalarak 327 dolara gerilediğini söyledi.

Asgari ücret 40 dolar azaldı: İşçiye zorla diyet yaptırılıyor

Fotoğraf: Murat Kula/AA

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    Türkiye’de asgari ücretin anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, “İşçiye zorla diyet yaptırılıyor” dedi.

    Ağbaba, 1 Nisan’da 367 dolar olan asgari ücretin, dolar kurunun yükselmesiyle 40 dolar azalarak 327 dolara gerilediğine dikkat çekti.

    Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada, 2 bin 20 lira ile geçinen 4 kişilik bir ailenin mart ayında 2 bin 491 lira olan mutfak masrafının nisan ayında 2 bin 535 liraya yükseldiğini söyledi.

    Yıllık enflasyonun ise nisan ayında yüzde 19.5’e yükseldiğini belirten Ağbaba, “Sadece 1 ayda ekmeğe yüzde 25, limon ve soğana yüzde 32, havuca yüzde 27, patatese yüzde 23, domatese yüzde 21 zam gelmiştir” dedi.

    1 Nisan günü 5,50 olan dolar kurunun, 6 Mayıs günü YSK’nin İstanbul seçimlerini iptali ile birlikte 6,18’e kadar yükseldiğine dikkat çeken Ağbaba, “Nisan 1’de 367 dolar asgari ücret, dolar kurunun yükselmesiyle birlikte 327 dolara gerilemiştir. Asgari ücret 40 dolar azalmıştır” ifadelerini kullandı.

    Anayasa ve uluslararası sözleşmelerin asgari ücret belirlenirken geçim şartlarının göz önüne alınması ve iyi bir yaşam düzeyi sağlayacak nitelikte olması gerektiğine vurgu yaptıklarını belirten Ağbaba şöyle devam etti:

    “Lakin asgari ücret artışı ülkemizdeki mevcut ekonomik kriz ve sürekli olarak artan enflasyon oranları göz önüne alındığında günden güne erimektedir. Mevcut asgari ücret oranı Anayasaya Avrupa Sosyal Şartına ve Asgari Ücret Yönetmenliği’nde belirtilen maddelere aykırılık taşımaktadır.” (Ankara/EVRENSEL)

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