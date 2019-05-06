    • Halk iftarı yoksullukla açıyor

    Ramazanın ilk iftarı için pazara giden emekçiler yine fileyi dolduramadan döndü.

    06 Mayıs 2019 04:13
    Son Güncellenme Tarihi: 07 Mayıs 2019 22:21
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    Burcu YILDIRIM
    Ankara

    Ramazan ayıyla birlikte vatandaşların hazırlıkları da başladı. Uygun fiyata sebze-meyve bulabilmek için Ulus Hali’ne gelen vatandaşlar fiyatların geçen yıla göre çok arttığını söyledi. Geçinemediklerini söyleyen vatandaşlar, Ramazan ayı için poşetlerini dolduramadan, ihtiyaçlarını karşılamadan evlerine dönerken “İhtiyaç olanı değil mühim ihtiyaç olanı ancak alabiliyoruz” dedi. 

    Ulus Hali Ankara’nın dört bir yanından vatandaşların daha ucuza gıdaya ulaşabilmek için sıkça uğradıkları bir pazar. Sebzeden, kuruyemişe, balıktan, meyveye birçok ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz Ulus Hali’nde vatandaşlarla Ramazan ayı alışverişini ve pazar fiyatlarını konuştuk. Bu yıl fiyatların hiç düşmediğini belirterek hayat pahalılığından şikayet eden vatandaşlar, ekonominin kötüye gidişine karşı yetkililerin harekete geçmesini istiyor.

    ‘200-250 LİRAYA EVİN EKSİĞİNİ TAMAMLARKEN ŞİMDİ POŞET DOLMUYOR’

    Asgari ücret ile geçimini sağlayamadığını söyleyen Talat Karatay, pazardan gücünün yettiği kadar alabildiğini ifade ederek son bir yılda fiyatların çok arttığını söyledi. Geçen Ramazan ayında fiyatların daha uygun olduğunu anlatan Karatay, “Fakir fukara geçinsin diye hükümet fiyatları biraz düzeltse çok iyi olur” dedi. EYT’li olan ve ismini vermek istemeyen bir kadın ise, Ulus Hali olmasına rağmen fiyatların yüksek olduğunu söyleyerek, fiyatların artmasının nedenini, üreticinin olmamasına ve dış güçlerin oyununa bağladı. Bakanlar ve devlet büyüklerinden bir çözüm bekleyerek, “Eskiden 200, 250 TL’ye bir evin bütün eksiğini alırdık şimdi bir poşeti dolduramıyoruz. Ben parti tutmuyorum ama Ekonomi Bakanı’nın damat olması çok kötü. İsteseler bizim sorunlarımızı çözerler” dedi.

    ‘GEÇEN YIL 8 LİRA OLAN HURMA ŞİMDİ 30 LİRA’

    İsmini vermek istemeyen ve esnaf olduğunu söyleyen bir başka kadın herkesin elinde küçücük bir poşetle gezdiğini belirterek, “150 lira ile geldim, yaptığım alışverişi bir günde tüketiriz. Fiyatları düzenli takip eden birisiyim. Eskiden 4 lira olan şey, şimdi 10 lira. Her şeyimiz ithal” dedi. Pahalılıktan bir şey alamadığını söyleyen Fatma Gülşen “Bu asgari ücretle ne yiyecek millet? Biberin kilosu 12, domatesinki 7.5 lira. Hurma, patlıcan, domates aldım, gidiyorum” dedi. Geçen sene 8 lira olan hurmanın fiyatının şimdi ise 30 ile 45 TL arasında değiştiğini söyleyen Gülşen, “Millet açlıktan birbirini öldürüyor, kimse geçinemiyor. Sahurda artık yumurta haşlayıp yiyeceğiz. Hamur işini unuttuk. Bu hale geldiğimizi gelip yetkililer bir görsün” dedi.

    ‘SEÇİM MASRAFLARINI BİZDEN ÇIKARACAKLAR HERHALDE’

    Kocasının yedi aydır işsiz olduğunu ve tanesini 20 kuruşa yaptığı dolap süsü ile geçindiklerini söyleyen Zeliha Ergün, “Garibanları artık görsünler, eşim yaşlı diye iş bulamıyor. İhtiyaç olanı değil mühim ihtiyaç olanı ancak alabiliyoruz. Aşırı pahalı pazar, seçim masraflarını bizden çıkaracaklar herhalde. Geçen hafta 5 liraya aldığımız şey bu hafta 8 lira olmuş. Millet karnını doyuracak bir ekmek yesin artık bu gidişata bir ‘dur’ desinler” diye konuştu.

    Peynir, zeytin ve hurma alarak eve geri döndüğünü söyleyen Hamide Karahasanoğlu, fiyatların geçen seneye ve 1 ay önceye göre çok yükseldiğini belirterek, “İdare edecek şekilde, yarım kilo, 250 gr aldım, gidiyorum” dedi.

    ‘ÖNCEKİ SENE ÇOCUKLARA İSTEDİĞİ MEYVEYİ ALABİLİYORDUK’

    400 lira ile gelip, eve 50 lira ile döndüğünü söyleyen Gonca Uygun, daha tatlı almadığını belirterek, “Ortalık hep işsizlikle boğuşuyor. Bu fiyatları biraz düşürsünler. ‘Tanzim satış’ dediler, seçimlerden sonra kalktı. ‘Seçimlerden sonra fiyatlar düşecek’ dediler ama değişen bir şey yok. Devlet, yine Tayyip Erdoğan’ın devleti. Niye böyle ben anlamadım. Yine önceki seneler çocukların istediği meyveleri alabiliyorduk, bu sene böyle giderse alamayız herhalde” diye konuştu.

    Sebze satan genç bir esnaf da “Bu zamanda biz çileği 5 liraya satıyorduk şimdi 10 lira. Kiraz, olmuş 25 lira. Kim hangi parayla alacak? Yarım kilo, 250 gr alan gidiyor” dedi.

    ‘TEK MAAŞLA GEÇİNMENİN İMKANI YOK’

    Emekli olduğunu ve maaşıyla hiçbir şey alamadan geri döndüğünü ifade eden Muharrem Arız, “Kuru soğan olmuş 7 lira, et olmuş 50 lira nasıl alacaksın? Tek maaşla bu fiyatlarla geçinmenin imkanı yok. Gelirken bir sürü şey almayı planlıyordum, bomboş dönüyorum. Bu sene fiyatlar uçtu” dedi. Üretimin olmadığını belirten Arız, “Çiftçi ekemiyor, buğdayı 1 liraya veriyor, mazotu 7 liraya alıyor. Piyasaya gelen zamların maaşlara da gelmesi gerekir” diye konuştu.

    ‘MEMNUN OLAN DA VAR’

    Etlik’te oturup alışveriş için Ulus’a geldiğini ve fiyatların iyi olduğunu söyleyen ismini vermeyen bir kadın, “Yeşil mercimek ile iğde alıp döneceğim. Geçen sene ile fiyatlar arasında biraz fark var ama maaşlara da beşer yüz lira zam geldi, onu da unutmayalım. Makyajım yok, saçımın boyası yok, süsüm yok, param kendime yetiyor. Hükümetimize razı olsun” dedi. Fiyatların pahalı olduğunu ve yeşil fasulye alamadığını söyleyen bir kadına ise “Bu mevsimde yeşil fasulye mi yenir, kurusunu ye” cevabını verdi.

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