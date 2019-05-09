Bakan Albayrak "Yükselmesini çok beklersiniz" demişti, dolar/TL 6,25

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından bir günde 6,00 seviyelerinden 6,15'e yükselen dolar/TL, bugün de 6,25 seviyesine tırmandı. Avro/TL de 11 Ekim 2018'den bu yana ilk kez 7 lirayı aştı. Dövizdeki yükselişin önünde geçmeye çalışan Merkez Bankası, repo ihalelerine 1 hafta ara verdi. Ardından bir hamle daha yapan TCMB, zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti. TL zorunlu karşılıklar düşürüldü, yabancı parada ise artırıldı.

DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞTE İSTANBUL SEÇİMLERİ ETKİLİ OLDU

Dövizdeki yükselişte İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının yanı sıra ABD ile ilişkiler, Merkez Bankası rezervleri ve Çin-ABD müzakerelerinin sertleşmesi ve İran-ABD arasında artan gerilim etkili oldu.

AVRO/TL, 11 EKİM 2018'DEN BU YANA İLK KEZ 7 LİRAYI AŞTI

Avro/TL, 11 Ekim 2018'den bu yana ilk kez 7 lirayı aştı ve 7.0041'i test etti. Dolar kuru da 6.2453'e kadar yükseldi ve 24 Eylül'den beri en yükseğini gördü. Sterlin ise 8.1366 liraya tırmandı.

TL'deki kayıplara paralel olarak Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi 89.000 puanın altına geriledi.

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS'ler bugün 11 baz puan artışla 483 baz puana yükselerek mart sonundan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Geçen yıl yüzde 30 değer kaybeden TL, bu yıl bunun üzerine yüzde 17 daha değer yitirdi.

MERKEZ BANKASI, REPO İHALELERİNE 1 HAFTA ARA VERDİ

Merkez Bankası, "finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler" nedeniyle 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdiğini açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

TCMB'DEN İKİNCİ HAMLE: ZORUNLU KARŞILIKLARDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

İkinci bir hamle daha yapan Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti. Buna göre Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranı yüzde 40'tan yüzde 30'a indirildi. Yabancı para zorunlu karşılık oranları ise tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırıldı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "TL zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkanına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2,8 milyar dolar likidite verilmesi ve piyasadan 7,2 milyar TL tutarında likidite çekilmesi, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise piyasadan 3 milyar dolar likidite çekilmesi beklenmektedir" denildi.

BAKAN ALBAYRAK "SEÇİMDEN SONRA YÜKSELMESİNİ ÇOK BEKLERSİNİZ" DEMİŞTİ

HDP Diyarbakır Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Garo Paylan, dolar/TL'deki sert yükseliş üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kur 5,20 seviyelerindeyken yaptığı konuşmayı hatırlattı. Paylan'ın Twitter hesabından "Ekonomi bakanı bunları söylerken dolar 5,20 idi. Bugün 6,20 ‘Gara gara’ düşünme bakan bey. Memleketi batırmadan istifa et" ifadeleriyle paylaştığı videoda Albayrak şunları söylüyor:

"Ağustos, eylül, ekim aylarında bol bol döviz alıp 6 liradan, 7 liradan… Niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya… '6 liradan, 7 liradan toplayalım dolarları…' Haa? '10-15'e satarız.' E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor; 'Eyvah eyvah, ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kâr etsek'. Çok beklersiniz. Hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz."

Ekonomi bakanı bunları söylerken dolar 5,20 idi.

Bugün 6,20



‘Gara gara’ düşünme bakan bey.

Memleketi batırmadan istifa et.

pic.twitter.com/XBOBgTLKx5 — Garo Paylan - Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) 9 Mayıs 2019

YÜKSELİŞİN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Analistler seçimin tekrar yapılacağı 23 Haziran'a kadar TL'ye yönelik risk algısının devam etmesini beklerken, S-400 ve F35 nedeniyle ABD ile ilişkiler, TCMB'nin rezervleri, döviz tasarruf sahiplerinin TL'ye geçme isteksizliği gibi risk unsurları da göz önünde bulundurulduğunda TL'deki baskının ve kurdaki yükselişin sürmesi bekleniyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

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