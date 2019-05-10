Kurdaki yükselişi durdurmak için 1 milyar dolar döviz satışı yapıldı

Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul seçimlerini iptal etmesi sonrası Dolar/TL dün 6.25 seviyesine kadar yükselirken kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve gece yarısından sonra 1 milyar dolardan fazla döviz satışı yapıldığı iddia edildi.

Dolar/TL, dün 6.2460 seviyesini test ettikten sonra Merkez Bankası, "finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler" nedeniyle 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdiğini açıkladı daha sonra da Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranı yüzde 40'tan yüzde 30'a indirildi. Yabancı para zorunlu karşılık oranları ise tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırıldı.

Sabah saatlerinde 6.0515'e kadar çekilen dolar, 13.30 itibarıyla 6.1250 seviyesinde. Avro ise 7 lirayı aştıktan sonra 6.88'e düştü.

Dünya gazetesinin haberine göre Reuters'a konuşan üst düzey bir kaynak, "Ziraat başta olmak üzere kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve gece yarısından sonra 1 milyar dolardan fazla satış gerçekleştirildi. Bu kanalla kurdaki artış durdurularak kurun bir miktar geri gelmesi hedeflendi" dedi.

Ziraat Bankası bu iddiaya dair bir açıklama yapmadı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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