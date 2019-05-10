Danıştay Başkanı Zerrin Güngör: Yargıya yandaş eleştirisi yapılmamalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında cübbe iliklemeye çalışması ve Erdoğan ile beraber Karadeniz gezisine çıkmasıyla tartışmalarının odağında olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, yargıyı eleştirirken "yandaş" denilmemesini istedi. Güngör, “Yargı ve yargıçlar, idarenin yandaşı ya da idarenin faaliyetlerine sürekli engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemelidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay törenine katıldı.

Danıştay’ın 151. Kuruluş Yıl Dönümü töreni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la, “Dokunulmazlığına mı güveniyorsun?” diyerek, sert eleştiriler yönelttiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir araya getirdi. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, törende yaptığı konuşmada, uzayan süreçlerin yargıya güveni azalttığı uyarısını yineledi. Mahkemelerin, ayrım gözetmeksizin herkesin ve her kesimin hakkını, hukukunu korumak için başvurulacak hak arama kapısı olduğunu söyleyen Güngör, nihai kararlarının anayasa ve yasalar çerçevesinde tüm kişi ve kurumları bağladığını, bunlara uyulmak zorunda olduğunu ifade etti.

Güngör yargı kararlarının bilimsel yönden eleştirilmesi gerektiğini ifade ederken, “Yargı ve yargıçlar, idarenin yandaşı ya da idarenin faaliyetlerine sürekli engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemelidir. Yargı kararlarının, hukuki sınırlar içinde bilimsel yönden eleştirilmesi elbette mümkündür. Yargı kararlarının, taraf menfaatlerine göre değil, objektif bilimsel kriterlere göre değerlendirilmesinin, hukukun gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” açıklaması yaptı.

KARADENİZ GEZİSİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün yargıç kızı Gonca Hatinoğlu, Önce Elazığ’a atanmış 1 gün sonra Yargıtay’a, 3 gün sonra da Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı’nda daire başkanlığına atanmıştı. Daha evvel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karadeniz gezisine katıldığı için tartışmaların odağında olan Zerrin Güngör, Erdoğan karşısında düğmeleri olmayan cübbesini iliklemeye çalışması günlerce konuşulmuştu. Güngör, bir açıklamasında da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde düzenlenen adalet yürüyüşü için de “sözde” demişti. (HABER MERKEZİ)

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