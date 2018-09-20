DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± jet atamalarla Saraya tÄ±rmandÄ±

ElazÄ±ÄŸâ€™da gÃ¶reve baÅŸlamadan YargÄ±tayâ€™a atanan DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±, burada 3 gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸÄ±p CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda daire baÅŸkanÄ± oldu.

DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± Zerrin Güngör’ün yargÄ±ç kÄ±zÄ± Gonca HatinoÄŸlu yine tartÄ±ÅŸmalÄ± bir atamayla gündemde. 6 ay önce ElazÄ±ÄŸ’a atandÄ±ktan 1 gün sonra YargÄ±tay’a getirilen HatinoÄŸlu’nun, 3 gün sonra da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hukuk Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nda daire baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

‘HIZLI’ YÜKSELÄ°Åž

Cumhuriyet’ten Alican UludaÄŸ’Ä±n haberine göre; HSK tarafÄ±ndan ElazÄ±ÄŸ hâkimliÄŸine atandÄ±ktan sonra göreve dahi baÅŸlamadan YargÄ±tay Tetkik HâkimliÄŸi’ne getirilen DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± Zerrin Güngör’ün kÄ±zÄ± Gonca HatinoÄŸlu ’nun YargÄ±tay’dan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hukuk Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na Daire BaÅŸkanÄ± olarak görevlendirildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. YargÄ±tay’ta sadece 3 gün çalÄ±ÅŸan HatinoÄŸlu’nun mart ayÄ±ndan bu yana CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nda görev yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

HatinoÄŸlu’nun atandÄ±ÄŸÄ± YargÄ±tay 14. Hukuk Daire yetkilileri ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri tarafÄ±ndan da teyit edildi.

Gonca HatinoÄŸlu, hâkimlik sÄ±navÄ±nÄ± kazanmadan önce avukat olarak görev yaparken CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nda Kanunlar ve Kararlar Dairesi’nde uzman olarak iÅŸe alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Gonca HatinoÄŸlu ’nun eÅŸi Volkan HatinoÄŸlu da Saray’Ä±n inÅŸaatÄ±nÄ± yapan Rönesans Holding’e baÄŸlÄ± bir ÅŸirkette yönetici olarak iÅŸe girmiÅŸti.

TARTIÅžMALI KARAR

Ä°darenin iÅŸ ve iÅŸlemlerinin hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetleyen DanÄ±ÅŸtay’Ä±n BaÅŸkanÄ± Zerrin Güngör’ün kÄ±zÄ±nÄ±n yürütme organÄ±nÄ±n baÅŸÄ± olan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n hukuk iÅŸlerinde çalÄ±ÅŸmasÄ± yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± konusunda ve soru iÅŸaretlerine neden oldu. (HABER MERKEZÄ°)

Zerrin GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n ErdoÄŸan ile Ã§ay toplamasÄ± Ã¶zel hayatmÄ±ÅŸ

HSK, DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkan Zerrin GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n kÄ±zÄ±nÄ± YargÄ±tayâ€™a atadÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 11:12

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