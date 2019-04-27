İklim değişikliğine karşı öğrencilerin eylemleri devam ediyor

Ali ÇARMAN

Stuttgart

İklim değişikliğine ve çevre kirlenmesine karşı orta öğrenim gençliğinin eylemleri aralıksız devem ediyor. Almanya’nın bir çok eyaletinde okullar tatil olmasına rağmen 72 şehirde yapılan gösteriye 28 binden fazla genç ve destekleyici katıldı.

Baden-Württemberg eyaletinde okullar paskalya tatilinde olmasına rağmen, Öğrenci İnsiyatifinin 'İklim değişikliği tatilde değil' çağrısıyla yapılan eyleme yüzlerce genç katıldı.

Yağmura aldırış etmeyen gençler belediye binası önündeki alanda toplandı. Gençler konuşmalar ve çeşitli etkinliklerle bekleyişlerini sürdürdü. Taleplerimiz kabul edilinceye kadar her cuma eylemlerimiz devam edecek diyen gençler partilere ve politikacılara tepkilerini ‘‘Onların uyanması için dünyanın yanması mı gerek‘‘ diyerek gösterdi.

Miting alanındaki programın sona ermesinin ardından şehir merkezine yürüyüşe geçen gençlerin yürüyüşüne çevrediklerin desteği ve ilgisi büyük oldu.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

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