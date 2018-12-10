Ä°nsan haklarÄ±na en bÃ¼yÃ¼k kÃ¼resel tehdit: Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi

Greenpeace Akdeniz Projeler Sorumlusu Avukat Deniz Bayram, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin insan haklarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan en bÃ¼yÃ¼k kÃ¼resel tehdit olduÄŸunu iddia etti.

Polonya’da düzenlenen COP24 (24. Taraflar KonferansÄ±) devam ederken, 2018 yÄ±lÄ± da tüm dünyada baÅŸlatÄ±lan iklim davalarÄ± ile iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin bir insan haklarÄ± tehdidi olduÄŸunun fark edilmesi açÄ±sÄ±ndan bir dönüm noktasÄ± oldu.

‘Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi, insan haklarÄ±na yönelik en büyük küresel tehdit’ diyen Greenpeace Akdeniz Projeler Sorumlusu Avukat Deniz Bayram, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin insan haklarÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z düÅŸünülemeyeceÄŸine dikkat çekti.

Bayram konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

“Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi, insan haklarÄ±na yönelik en büyük küresel tehdit; saÄŸlÄ±k ve yaÅŸam hakkÄ±nÄ±, gÄ±da güvenliÄŸini, dünyadaki bireylerin ve toplumlarÄ±n temel yaÅŸam standartlarÄ±nÄ± tehlikeye atÄ±yor. Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi kaynaklÄ± aÅŸÄ±rÄ± hava olaylarÄ±nÄ±n ölümlere ve büyük yÄ±kÄ±mlara neden olmasÄ±, iklim mültecisi sayÄ±sÄ±nÄ±n milyonlara ulaÅŸmasÄ±, soframÄ±zdaki gÄ±danÄ±n azalÄ±p, daha da pahalanmasÄ±, biyoçeÅŸitliliÄŸin giderek yok olmasÄ±, bize tek bir ÅŸeyi anlatÄ±yor; insan haklarÄ± gününde iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± iklim adaletini talep etmek yaÅŸamsaldÄ±r. Çünkü saÄŸlÄ±klÄ± bir gelecek hayal edemediÄŸimiz bir dünyada, temel insan haklarÄ±nÄ± talep etmek de anlamÄ±nÄ± kaybeder.”

2018 yÄ±lÄ±nda vatandaÅŸlar ve belediyeler iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinden sorumlu tuttuklarÄ± hükümetlerin yanÄ± sÄ±ra iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin en büyük sebeplerinden petrol, gaz ve kömür ÅŸirketlerine de davalar açtÄ±lar. Bunlardan bir tanesi de iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle yaÅŸamlarÄ± zarar gören Filipinlilerin 47 kömür, petrol, gaz ve çimento fabrikasÄ±na insan haklarÄ± ihlalleri nedeniyle açtÄ±klarÄ± dava idi. Dünya Ä°nsan HaklarÄ± Günü’nün hemen ertesinde karar duruÅŸmasÄ± görülecek davanÄ±n, COP24 bitmeden sonuçlanmasÄ± bekleniyor.

On yÄ±llardÄ±r dünyaya zarar veren faaliyetlerini durdurmayan ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin gerçekleri gizleyen fosil yakÄ±t ÅŸirketlerinin ve bunlara izin veren devletlerin, gelecek kuÅŸaklarÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu tehditlerden de sorumlu olduÄŸunu belirten Bayram, COP24’e katÄ±lan bütün devletlere bugüne kadar iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle meydana gelen zararlarÄ± adil bir yaklaÅŸÄ±m ile tazmin etmeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

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