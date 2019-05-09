Açlık sınırı 16 yılda 4.4 kat arttı: Açlık sınırı 2 bin 47 TL

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezinin (BİSAM) verilerine göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1,69 arttığı nisan ayında, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı şubat ayındaki 2 bin 46 lira düzeyinden 2 bin 47 liraya yükseldi.

BİSAM, nisan 2019 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hesapladı. Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 68,23 TL, aylık 2 bin 47 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 17,87, yetişkin bir erkeğin 18,40, 10-18 yaş arası bir çocuğun 19,08, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 12,87 TL. Bu verilere göre yoksulluk sınırı da 7 bin 80 TL oldu.

Sağlıklı beslenmek için yapılması gereken gıda harcaması tutarı 1 yılda 349 TL artış kaydetti. Bu artışın yüzde 75’i meyve-sebze fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı. Sağlıklı beslenmek için yapılması gereken meyve-sebze harcaması 213 TL’den 474 TL’ye yükseldi. Et fiyatlarının açlık sınırına etkisi ise 36 TL oldu.

Açlık ve yoksulluk sınırı İstanbul için de hesaplandı. Buna göre İstanbul’da açlık sınırı 2 bin 174 TL, yoksulluk sınırı 7 bin 520 TL oldu. Açlık sınırı 2003 yılı nisan ayında 462 TL idi. Buna göre 16 yılda açlık sınırındaki artış yaklaşık 4.4 kat oldu.

RAKAMLARLA...

Sebze meyve masrafı 1 yılda 261 TL arttı.

İstanbul için açlık sınırı 2 bin 174 TL, yoksulluk sınırı 7 bin 520 TL oldu.

Açlık sınırındaki yıllık 350 TL’lik artışın yüzde 75’i meyve sebze fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı.

Meyve sebze harcaması 1 yılda 2 kattan fazla arttı. (İstanbul/EVRENSEL)

BİSAM: Açlık sınırı mart ayında 2 bin 46 liraya yükseldi

BİSAM: Açlık sınırı 1965 lira, yoksulluk sınırı 6798 lira