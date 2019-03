BİSAM: Açlık sınırı 1965 lira, yoksulluk sınırı 6798 lira

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Şubat 2019 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hesapladı. Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 65 lira 51 kuruş, aylık bin 965 liralık harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 17 lira, yetişkin bir erkeğin 17,5 lira, 10-18 yaş arası bir çocuğun 18,3 lira, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 12,5 lira. Bu verilere göre yoksulluk sınırı 6 bin 798 TL oldu. 2003 yılının Şubat ayında 4 kişilik bir aile günlük minimum 14,65 TL’ye sağlıklı beslenebilirken bugün ancak 65,51 liraya sağlıklı beslenebilmektedir.

Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların minimum maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor. Günlük harcamalarda Şubat 2019’da en yüksek maliyet grubunu 16 TL ile peynir, çökelek vb. ürünler oluştururken, bu ürünleri astronomik fiyat artışları ile et, tavuk ve balık grubunu geçtiğimiz ay yerinden eden meyve sebze grubu 13,98 lira ile takip ediyor. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 10,85 lira olarak hesaplandı.

EKMEĞE GÜNDE MİNİMUM 4 LİRA

Süt ve yoğurt için yapılması gereken günlük harcama tutarı 7,5 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı ise günlük 4 lira 5 kuruş. Yumurta için 1,12 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 2,68 lira harcama yapılması gerekiyor.

MEYVE SEBZE İÇİN TUTAR YÜZDE 93.2 ARTTI

Harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 36 ile en yüksek paya sahip. Bir önceki aya göre süt ve süt ürünlerinin payı 0,4 puan azaldı. Buna karşın sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı, söz konusu ürünlerdeki yüksek fiyat artışı nedeniyle, geçtiğimiz ay yüzde 14,8’den yüzde 21,1’e yükselirken, bu ay söz konusu oran yüzde 21,3 oldu. Zorunlu harcama sepetinde meyve sebze için yapılması gereken minimum harcama tutarı yıllık bazda (bir önceki yılın aynı ayına göre) ise 7,22 TL’den 13,98 TL’ye çıktı. Buna göre yıllık bazda meyve ve sebze için yapılması zorunlu minimum harcama tutarı yüzde 93,2 artış kaydetti. (İstanbul/EVRENSEL)