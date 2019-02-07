BİSAM: Asgari ücretlinin zammı gıdadaki kaybı karşılamadı

2019 yılının ocak ayında gıda ürünlerinde asgari ücretlinin alım gücü, 2018 yılının ocak ayına göre yüzde 4.5 kaybetti. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezinin (BİSAM), Türkiye İstatistik Kurumu Madde Fiyatları, TÜFE ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre asgari ücretlinin alım gücü kaybı kimi temel harcama kalemlerinde ciddi boyuta ulaştı.

BİSAM araştırmasında şu verilere yer verildi: Asgari ücretlinin alım gücü kaybı yaşadığı ürünlerin başında soğan gelmektedir. Ocak 2019’da asgari ücretli geliri ile ocak 2018’deki gelirinin ancak üçte biri oranında (yüzde 38’i kadar) soğan alabilmektedir. Yani asgari ücretli alım gücünü soğan karşısında yüzde 62’i kaybetmiştir. Söz konusu dönem için sivri biberde alım gücü kaybı yüzde 50, ıspanaktaki alım gücü kaybı yüzde 45, patlıcandaki alım gücü kaybı yüzde 43, patatesteki alım gücü kaybı yüzde 40’dır. Asgari ücretlinin ocak 2018’e göre domatesteki alım gücü kaybı yüzde 26, sarımsaktaki alım gücü kaybı yüzde 12, tavuk etindeki alım gücü kaybı yüzde 3.9, yumurtadaki alım gücü kaybı yüzde 1.7’dir.

KAYBI ANCAK 5 BİN LİRA TELAFİ EDER

‘2018 yılı ocak ayındaki alım gücüne ulaşması için asgari ücret ne olmalı?’ sorusuna BİSAM’ın yanıtı şöyle: Asgari ücretin ocak 2018’deki alım gücünü soğan karşısında kazanması için en az 5 bin 305 TL, Sivri biber karşısında kazanması için en az 4 bin 47 TL, Patates karşısında kazanması için en az 3 bin 382 TL olması gerekiyor.” (EKONOMİ SERVİSİ)