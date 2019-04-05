BİSAM: Açlık sınırı mart ayında 2 bin 46 liraya yükseldi

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1,03 arttığı mart ayında, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı şubat ayındaki bin 965 lira düzeyinden 2 bin 46 liraya yükseldi. Dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 7 bin 79 lira oldu.

YOKSULLUK SINIRI 7 BİN 79 LİRA

BİSAM verilerine göre, mart ayında sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken günlük harcama tutarı 17,88 lira olurken, yetişkin bir erkek için 18,40 lira, 10-18 yaş bir çocuk için 19,04 lira, 4-6 yaş bir çocuk için 12,89 lira oldu.

BİSAM verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 2 bin 46 lira olarak hesaplanırken aynı hesaplamaya göre dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 7 bin 79 lira oldu.

Açıklamada "Açlık sınırı 2003 yılı mart ayında 444 TL idi. Buna göre 16 yılda açlık sınırındaki artış yaklaşık 4,6 kat oldu" denildi.

SAĞLIKLI BESLENMEYE GÜNLÜK HARCANAN TUTAR

Açıklamada 2003 yılının mart ayında 4 kişilik bir ailenin günlük minimum 14,81 TL’ye sağlıklı beslenebilirken bugün ancak 68,21 TL’ye sağlıklı beslenebildiği vurgulandı.

Araştırma sonuçlarına göre, sağlıklı beslenmek için günlük olarak yapılması gereken harcamalar şöyle:

Peynir, çökelek vb. ürünler: 16,01 lira

Sebze ve meyve: 16,57 lira

Et, tavuk ve balık: 11,04 lira

Süt ve yoğurt: 7,51 lira

Ekmek: 4,05 lira

Katı yağ: 2,37 lira

Sıvı yağ: 1,24 lira

Yumurta: 1,02 lira

Şeker, bal, reçel ve pekmez: 2,09 lira

SEBZE MEYVEYE HARCANAN TUTAR İKİ KATTAN FAZLA ATTI

BİSAM’ın açıklamasında, “Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 34,5 ile en yüksek paya sahip. Bir önceki aya göre süt ve süt ürünlerinin payı 1,5 puan azaldı. Buna karşın sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı, söz konusu ürünlerdeki yüksek fiyat artışı nedeniyle, son üç ayda yüzde 14,8’den yüzde 24,3’e yükseldi. Zorunlu harcama sepetinde meyve sebze için yapılması gereken minimum harcama tutarı yıllık bazda ise 7,69 liradan 16,57 liraya çıktı. Buna göre yıllık bazda meyve ve sebze için yapılması zorunlu minimum harcama tutarı iki kattan fazla arttı” değerlendirmesi yapıldı. (EKONOMİ SERVİSİ)