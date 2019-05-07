Dolar, YSK'nin seçim kararının ardından 6,20 sınırında (7 Mayıs 2019)

Yüksek Seçim Kurulunun AKP'nin 31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazlarını karara bağladığı açıklamalarının ardından dün akşam 6,1496 seviyesini gören dolar/TL güne yükselişle başladı. Avro da yükseliş seyrini sürdürüyor.

Gün içinde 6.1985 seviyesine kadar çıkan dolar kuru saat 10:05'de yüzde 1,70 primle 6.1855 seviyesinde. Aynı saatte euro/TL yüzde 1,75 artışla 6.9350'den işlem gördü. Sterlin/TL de yüzde 1,85 arttı ve 8,1160'a geldi.

Dolar/TL haftaya 6 lira seviyesinden başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e gümrük vergilerini artırma kararının yankıları ve YSK’nin İstanbul seçimlerine dair vereceği kararın piyasaları etkilemesi bekleniyordu.

2019’un başından bu yana yüzde 11’in üzerinde değer kaybeden TL, ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda. (EKONOMİ SERVİSİ)

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