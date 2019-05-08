Kocaeli'de bulunan Cem Bialetti fabrikasında grev başladı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan ve mutfak eşyaları üreten, Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Cem Bialetti fabrikasında TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev başladı.

Sendikanın 4 lira 40 kuruş zam istemesine karşılık patron sadece 1 lira 60 kuruş zam önerisinde bulunmuştu. Yaklaşık 100 işçiyi ilgilendiren görüşmelerde, anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler ve sendika grev kararı almıştı. Dün işçiler grev pankartını asarak greve başladı.

Fabrika, 1959 yılında küçük bir atölyede tencere üretimine başlayan Cem Tencere markasını üretti. 2005 yılında Avrupa’nın büyük mutfak ürünleri üreticisi İtalyan Bialetti İndustrie ile ortaklık yaparak Cem Bialetti adını aldı. Kocaeli’de yer alan fabrikada, 25 bin metrekare kapalı üretim alanında ürettiği ürünleri yurt içinde ve yurt dışında satışa sunuyor.

İşçiler 2016 yılında da toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık yaşanması üzerine greve çıkmıştı. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Cem Bialetti'de işçiler greve çıktı

Cem Bialetti işçileri: Hakkımızı alana kadar direneceğiz