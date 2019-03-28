Bugün görülen 3 Özgür Gündem davası da ertelendi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesine dair bugün 3 dava görüşdü. 23 yazar ve çalışanının “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılandıkları dava 8 Mayıs’a; eski Genel Yayın Yönetmenleri Hüseyin Aykol, Zana Kaya ve gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ile eski DTK başkanı Hatip Dicle’nin yargılandıkları dava 16 Mayıs'a; “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katıldıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan 10 gazetecinin davası 3 Nisan'a ertelendi.

23 YAZAR VE ÇALIŞANIN DAVASI

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin 23 yazar ve çalışanının gazetede yayımlanan yazıları nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılandıkları davanın 11. duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada avukatlar Özcan Kılıç ve Senem Doğanoğlu hazır bulundu.

EREN KESKİN YÖNÜNDEN DOSYANIN AYRILMASI TALEP EDİLDİ

Duruşma savcısı, sorumlu yazı işleri müdürü Reyhan Çapan, eş genel yayın yönetmenleri Eren Keskin ve Hüseyin Aykol'un zincirleme bir şekilde “örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla cezalandırılmalarını istediği; Ayşe Batumlu, Nuray Özdoğan, Ayşe Berktay, Reyhan Hacıoğlu, Celalettin Can ve Filiz Koçali hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönündeki mütalaasını tekrarladı. Avukat Özcan Kılıç, sanık sayısının fazla olduğunu ve 40’a yakın iddianame olması sebebiyle mahkemeden süre istedi. Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmeni olması sebebiyle Eren Keskin’in İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir davası olduğunu belirten Kılıç, Keskin yönünden dosyanın ayrılmasını ve İstanbul 23 ACM’deki dosya ile birleşmesini istedi. Mahkeme hakkında yakalama kararı olan sanıkların yakalama infazlarının beklenmesine, Eren Keskin hakkındaki birleştirme talebinin değerlendirilmesi için 23. ACM’ye müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 8 Mayıs saat 13.30’a bıraktı.

AYKOL, KAYA, KIZILKAYA VE DİCLE'NİN SAVUNMASI İÇİN EK SÜRE

Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmenleri Hüseyin Aykol, Zana Kaya ve gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ile eski DTK başkanı Hatip Dicle’nin “hükümeti, yargı organlarını veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” ve “Türk milletini, cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama” suçlamalarıyla yargılandığı davanın 12. duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu izledi.

Aykol, Kaya, Kızılkaya ve Dicle’nin katılmadığı duruşmada Avukat Özcan Kılıç hazır bulundu. Kılıç mahkemeden ek savunma için süre istedi. Süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 16 Mayıs 10.20’ye erteledi.

"NÖBETÇİ GENEL YAYIN YÖNETMENLİĞİ KAMPANYASI" DAVASI

Özgür Gündem gazetesinin “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katıldıkları için “örgüt propagandası” suçlamasıyla haklarında dava açılan 13 gazetecinin duruşması 3 Nisan’a ertelendi. 10. duruşma, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuksuz yargılanan sanıkların katılmadığı duruşmada avukatlar Özcan Kılıç, Devrim Avcı, Hatice Ezgi Güngördü, Rozerin Seda Kip ve Fikret İlkiz hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI TEKRARLADI

Mahkeme önceki celsede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna müzekkere yazarak sanıkların suç tarihlerini kapsayan şekilde Özgür Gündem gazetesine ait süreli yayın beyannamelerinin istenmesine karar vermiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna teslim tarihlerinin sorulması yönünde karar oluşturmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu’nun mahkemenin yazısına cevap verdiği görüldü. Davanın yedinci duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Ercan Gümüş, Hüseyin Aykol’un zincirleme şekilde örgüt propagandası yaptığını iddia ederek 13 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti. Savcı Gümüş, kampanyaya katılan DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren, Evrensel yazarı İhsan Çaralan, Evrensel'in eski yazarı Fehim Işık, gazeteciler Ertuğrul Mavioğlu, Celal Başlangıç, Celalettin Can, Öncü Akgül, Ömer Ağın, Dilşah Kocakaya, Mehmet Şirin Taşdemir, Veysel Kemer ve Yüksel Oğuz’un da 7 buçuk yıla kadar cezalandırılmalarını talep etmişti. Savcı, bugünkü duruşmada mütalaasını tekrar etti.

AVUKATLAR SÜRE TALEP ETTİ

Dosyada özensizlikler olduğuna ve savcının mütalaasını gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çeken Avukat Özcan Kılıç, sanıklardan Fehim Işık’ın sorumlu yayın yönetmeni olduğuna dair bir belge olmadığını belirtti. Kılıç, Ömer Ağın’ın Bertolt Brecht’ten yaptığı alıntının iddianameye “örgüt propagandası” olarak yansıdığını anımsattı. Basın Kanunu’nun 11. maddesini hatırlatan Kılıç, cezai sorumluluğa dair inceleme yapılması gerektiğini ve cezaevinden mektupları nedeniyle yargılanan Taşdemir, Temel ve Kocakaya’nın tekrar cezalandırılamayacağını söyledi. Avukatlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen evrakları incelemek için süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 3 Nisan saat 9.30’a bıraktı. (İstanbul/EVRENSEL)