Özgür Gündem’in eski imtiyaz sahibine bir haftada 14 dava

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi imtiyaz sahibi Ziya Çiçekçi hakkında açılan bir davanın sonuçlanmasıyla birlikte bir hafta içerisinde 14 dava açıldı. Açılan davalarda Çiçek’e 100 yıldan fazla hapis cezası isteniyor.

675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 16 Ağustos 2016’ta kapatılan Özgür Gündem gazetesinin haftalık eki olan Demokratik Ulus’ta çıkan haberlerden dolayı gazetenin İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı ve eski İmtiyaz Sahibi olan Ziya Çiçekçi ile birlikte Demokratik Ulus ekinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nuray Candan hakkında “terör örgütü propagandası” yaptıkları iddiasıyla 2015 yılında İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Davanın 11 Nisan 2018’de görülen karar duruşmasında, gazetecilere 3’er yıl 9’ar ay hapis cezaları verildi. İtirazda bulunulan İstinaf Mahkemesi, geçtiğimiz 17 Ocak’ta gazetecilere verilen bu cezaları onadı.

HABERLER VE YAZILARA DAVA YAĞDI

Cezaların onanmasının hemen ardından ise gazetenin eski İmtiyaz Sahibi Ziya Çiçekçi hakkında peş peşe davalar açılmaya başlandı. Öyle ki bir hafta içerisinde 14 dava açıldı.

14 Mart tarihinde hakkında 7 dava açılan Çiçekçi’ye, 15 Mart’ta 5, 21 Mart’ta ise 2 ayrı dava daha açıldı. 13’ü “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla açılan bu davalardan 6’sı İstanbul 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 3’ü 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 2’si 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, diğer 2’si ise 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıldı. Açılan bu davaların tümünün gerekçesini gazetede çıkan haberler ve köşe yazıları oluşturdu.

Hakkında açılan tüm bu davaların gazetede yayımlanan yazı ve haberlerden oluştuğunu söyleyen Çiçekçi, ifade özgürlüğü bulunmayan Türkiye’de, iktidarın kendisi gibi olmayan basın-yayın organlarının tümünü “terörist” olarak gördüğünün bir kez daha kanıtlandığını belirtti. İktidarın açılan davalar ve verilen hapis cezaları ile ‘Ya istediğimiz gibi olacaksınız ya da cezaevinde çürüyeceksiniz’ mesajı verdiğini vurgulayan Çiçekçi, “Bugün bu cezaları verenler elbette yarın bunların hesabını verecekler. Hukuk bir gün onlara da lazım olur” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

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