Yoksulluk sınırı 7 bin TL’ye dayandı

Yerel seçimin ardından zamlar art arda geldi ve çalışanların geçim şartları daha da ağırlaştı. Ekmek, et, tavuk gibi mutfak harcamasında önemli ağırlığı bulunan gıda maddelerindeki fiyat artışı aile bütçesini olumsuz etkiledi.

Geçtiğimiz aya göre aynı mal ve hizmetleri satın almak için yapılması gereken harcama tutarı önemli ölçüde arttı. Gelirini aynı miktarda artıramayan dar ve sabit gelirli kesimlerin satın alma gücü daha da geriledi.

AÇLIK SINIRI 2 BİN 100 LİRAYI AŞTI

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) “açlık ve yoksulluk sınırı” Nisan 2019 ayı sonuçlarını açıkladı.

Türk-İş verilerine göre ‘sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilme’ için yapılması gereken aylık minimum harcamayı gösteren açlık sınırı bir ayda 93 TL artış gösterdi. Nisan ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 107 TL oldu.

Mutfak enflasyonu aylık yüzde 4.61 oranında yüksek artış gösterdi ve böylece dört kişilik bir ailenin mutfak harcaması (açlık sınırı) mevcut 2 bin 20 TL’lik net asgari ücreti geçti.

BİR KİŞİYE EN AZ 2600 TL LAZIM

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2.600 TL olarak hesaplandı.

Rakam asgari ücretle değil ailenin bir kişinin bile geçinemeyeceğini ortaya koydu.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 862 TL’ye yükseldi.

İşsizlik çığ gibi artarken yoksulluk sınırının 7 bin TL’ye dayanması Türkiye’deki yoksulluğun çok ağır yaşandığının göstergesi. (EKONOMİ SERVİSİ)