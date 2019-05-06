    • Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Dolmabahçe'de anıldı

    6 Mayıs 1972'de idam edilen üç fidanı anmak için bir araya gelen Emek Gençliği, Taksim AKM önünden Dolmabahçe'ye yürüdü.

    06 Mayıs 2019 17:58
    Son Güncellenme Tarihi: 06 Mayıs 2019 19:50
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    68 Gençlik Hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 47. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Dolmabahçe'ye yapılan yürüyüşle anıldı.

    Türkiye gençlik hareketinin devrimci önderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişlerinin 47. yılında Emek Gençliği Taksim’den Dolmabahçe’ye yürüdü, Denizlerin 6. Filo’yu denize döktüğü yerde anma gerçekleştirdi.

    Emek Gençliği'nin çağrıcısı olduğu anma programına Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ve Nuray Sancar, Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, ÖDP İstanbul İl Yöneticisi Naim Göktaş, ÖDP Eski Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, SODEV Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Okçuoğlu, DİP adına Nesteren Davutoğlu, Gazeteci-Yazar Atilla Özseven, Yazar Adnan Özyalçıner katıldı. Anmada "Gençlik gelecek gelecek sosyalizm", "Faşizme ölüm halka hürriyet" pankartı açan gençler, “Jens Stoltenberg Türkiye'den defol”, “Tam bağımsız, demokratik Türkiye”, “Parasız, bilimsel, demokratik eğitim” dövizleri taşıdı. Sık sık “İş, ekmek, özgürlük”, “Faşizme ölüm halka hürriyet”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm”, “Emperyalistler, iş birlikçiler, 6. filoyu unutmayın”, “Yusuf, Hüseyin, Deniz sürüyor sürecek mücadelemiz”, “Katil ABD Ortadoğu'dan defol”, “Sermaye mezara emek iktidara”, “Denizlerden Erdal'a gençlik emeğin saflarında”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol” sloganları atıldı.

    Anmaya katılan gençler Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın ve 10 Ekim Ankara Katliamı'nda hayatını kaybeden Korkmaz Tedik, Ali Deniz Uzatmaz, Elif Kanlıoğlu ve Şebnem Yurtman’ın fotoğraflarını taşıdı. Anmada, Deniz Gezmiş, Yusuf İnan, Hüseyin Aslan, İmran Aydın ve Erdal Eren' in isimleri okunarak 'yaşıyor' denildi.

    AKM önünde toplanarak yürümeye başlayan gençler, 6. Filo’nun denize döküldüğü Dolmabahçe sahili göründüğünde ellerinde meşalelerle koşmaya başladı. Dolmabahçe'de 1 dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma programında, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilmeden önce ailelerine yazdıkları mektuplar okundu.

    Fotoğraf: Evrensel

    'DENİZLERİ İDAM EDEN DÜZENİN TEMSİLCİLERİ İKTİDARDA'

    Daha sonra Emek Gençliği adına açıklamayı İstanbul İl Gençlik Yöneticisi Şiar Argın okudu.   “Denizler 47 yıldır yüzlerce, binlerce gencin adında, mücadelesinde, kararlılığında, cesaretinde yaşıyor, yaşamaya devam edecek” diyen Argın, “Çünkü 47 yıl öncesinde olduğu gibi bugün de Denizleri idam eden düzenin temsilcileri iktidarda. Uluslararası sermaye güçleri dünyanın her tarafını yağmalıyor, kapitalizmi, barbarlık düzenlerini en ücra köşelere kadar götürüyor. İşte bu yüzden, onlar iktidardan defolup gidene kadar, halkların, işçilerin-emekçilerin özgür ve eşit dünya özlemleri gerçekleşene kadar Denizler tam bağımsız ve demokratik Türkiye mücadelesinin, sınıfsız bir toplum kavgasının en önünde koşmaya devam edecek” dedi.

    'ÜLKEMİZİ, GELECEĞİMİZİ SAVAŞ POLİTİKALARINA TESLİM ETMEYECEĞİZ'

    Argın, “Emperyalistlerin yerli iş birlikçisi tek adam yönetimi ve arkasındaki sermayedarlar, her geçen gün ülkemizi Ortadoğu bataklığına sokmaya devam ediyor, emperyalist savaş politikalarının parçası oluyor. Bir yandan ‘Amerikan emperyalizminin karşısındayız’ derken, bir yandan Rusya’yla S-400 füze anlaşması yapıyorlar. Bir yandan Venezuela’ya destek açıklamaları yapıyorlar öte yandan Türkiye’nin NATO üyeliği ve emperyalist devletlerle olan göbek bağı devam ediyor. İşte bugün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ülkemize geldi. Açıklama yapıyor: ‘NATO müttefikleri Türkiye ile dayanışma içerisindedir’ diyor, ittifakımız, ilişkilerimiz devam edecek diyor. Buradan ilan ediyoruz. Ülkemizi, geleceğimizi, emperyalizmin askeri birliklerine, savaş politikalarına teslim etmeyeceğiz. Er ya da geç, NATO’su da, İncirlik Üssü de, yerli işbirlikçileri de defolup gidecek, biz kalacağız” diye konuştu.

    Fotoğraf: Evrensel

    ‘GENÇLİĞİ İŞSİZLİĞE VE KARANLIĞA MAHKUM ETMEK İSTİYORLAR'

    Türkiye’yi yönetenlerin kendi gemilerini kurtarmanın peşinde olduğunu vurgulayan Argın, “Ekonomi programlarıyla Türkiye gençliğini ucuz iş gücü sömürüsüne, işsizliğe ve karanlık bir geleceğe mahkum etmek istiyorlar. Ancak biz biliyoruz, Bu krizi yaratanlar da krizin tüm yükünü bizlere, emekçi halka yükleyenler de bir avuç sermaye sınıfı ve onların temsilcisi tek adam rejimidir. Tam da bu yüzden kapitalist emperyalist sistemin dünyanın her yerinde ezilen halklara, emekçilere, işçi sınıfına ve gençliğe yaşattığı cehennemi görmek, alternatifini yaratmak için Denizleri anlamak zorundayız. İşte Denizler tam da bu sorunların, emperyalist kuşatmanın, dünyanın bir avuç kan emici arasında paylaşılmasının, Türkiye’yi yönetenlerin bu kan emicilerle kurduğu ekonomik ve askeri ilişkilerin karşısındaydı” ifadelerin kullandı.

    'MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ'

    “Örgütlenmek, birleşmek, mücadele etmek zorundayız” diyen Argın, “Çünkü biliyoruz ki düşmanımız sermaye sınıfı örgütlü hareket ediyor. Bizim örgütlülüğümüzden ise korkuyor, bir araya gelmememiz, üretmememiz, yan yana durmamamız için bütün olanaklarını seferber ediyor. Çünkü biliyorlar, örgütlenirsek, özlemlerimize, taleplerimize sahip çıkarsak onların sonu olacak! 200 yıldır inşa ettikleri barbarlık düzenleri, sömürü ilişkileri tuz buz olacak!Eşit ve özgür bir dünya kuracağız, birlikte yaşayacağız, birlikte üreteceğiz. Sermaye güçleri korkmaya devam etsin, hatta titresin; çünkü tek bir geri adım atmayacağız! İstediğimizi alana, başka bir dünyayı kurana kadar mücadele edeceğiz. Biz bu kararlılığı Denizlerden devraldık” dedi.

    'ONLARI İDAM EDENLERİN DÜZENLERİNİ YIKACAĞIZ'

    Argın son olarak şunları söyledi:

    “Üniversitelerde demokratik-özerk üniversite için, liselerde parasız-bilimsel eğitim, sınavsız üniversite hakkı için, mahallelerde uyuşturucuya-yozlaşmaya, işsizlik ve yoksulluğa mahkum olmamak için, fabrikalarda insanca çalışma koşulları ve insanca bir ücret için, hep birlikte eşit ve özgür bir ülke mücadelesiyle döneceğiz.Örgütlenmeye, çoğalmaya, her yerde olmaya, bulunduğumuz her alanda sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Denizlere verdiğimiz sözü tutacağız,bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadelemizi büyütecek, onları idam edenlerin düzenlerini yıkacağız.”

    Fotoğraf: Evrensel

    'YEGANE KURTULUŞ, İŞÇİLERİN, EMEKÇİLERİN HALKLARIN ORTAK ÇIKARLARI İÇİN ÖRGÜTLENMESİDİR'

    Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Emperyalizme ve savaşa karşı sosyalizme doğru bu bitmeyen yürüyüşü tamamlayacak olan inancımız tamdır bizim. Bugün emperyalistlerle iş birliği içinde olan AKP kapalı kapılar ardından NATO sekreterin ağırlarken, onların bitmek bilmeyen pazarlıkları devam ederken biz bu ülkenin sosyalist Emekçileri gençleri, kadınları, 6 filonunun denize döküldüğü bu yerden bir kez  daha sesleniyoruz: Eşitlik, özgürlük, adalet isteyen bizler biliyoruz ki bu ülkenin gerçek kurtuluşu bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizmdir. Emperyalistler onun iş birlikçisi tek adam yönetimi  ve sermaye güçlerinin bu ülkenin bağımsızlığıyla bu ülkenin halklarının çıkarlarıyka ilgilendikleri yoktur. NATO üyeliği devam eden Rusya ile S-400 füze anlaşmaları yapanların Türkiye ve Ortadoğu halkları birbirine düşüren sermayenin çıkarlarından başka düşüncesi olmayanların bize vereceği hiç bişey yoktur.  Uzunca bir süredir her gün hayatlarımıza  yansıyan ağır çalışma ve yaşam koşullarının sebebi budur. Onlar için daha fazla kar demek; Bizlerin daha fazla işsizliği, sefaleti ve daha fazla sömürülmesidir. İşte bu döngünün ortadan kalkmasını sağlayacak  tek yegane kurtuluş işçilerin, emekçilerin, halkların ortak çıkarları için örgütlenmesidir.”

    Konuşmaların ardından kitle Avusturya İşçi Marşını söylemesiyle anma programı son buldu. (İstanbul/EVRENSEL)

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