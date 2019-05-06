Fotoğraflarla 6 Mayıs anmaları (2019)

68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 47. yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde yapılan eylem ve etkinliklerle anıldı.

Emek Partisi ve Emek Gençliği’nin çağrılarıyla pek çok yerde düzenlenen etkinliklerde bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm çağrılarının yanı sıra Denizlerden bugüne miras bırakılan mücadeleye dikkat çekildi.

Yas değil, mücadele havasının hakim olduğu anmada, emperyalizme ve "tek adam" yönetimine karşı Denizlerin bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine bağlılık sözü verildi. Yapılan açıklamalarda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ankara ziyareti de "Yankee Go Home" sloganlarıyla protesto edildi.

Paylaş Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak için yapılan Dolmabahçe yürüyüşü | Fotoğraf: Evrensel

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Paylaş Fotoğraf: Evrensel

Paylaş Fotoğraf: Evrensel

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Paylaş Fotoğraf: Evrensel

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Paylaş Fotoğraf: Evrensel

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Paylaş Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak için yapılan Dolmabahçe yürüyüşü | Fotoğraf: Evrensel

Paylaş Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 47. yıl dönümünde Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen yürüyüş ve törenle anıldı | Fotoğraf: Evrensel

Paylaş Almanya'da Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu'nun (DIDF) Denizler anması | Fotoğraf: Evrensel

Paylaş Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak için yapılan Dolmabahçe yürüyüşü | Fotoğraf: Evrensel