Ali İhsan Yavuz: KHK'lılarla ilgili YSK'ya ek dilekçe vereceğiz

A Haber'de konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlar hakkında "KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK'ya ek dilekçe vereceğiz" dedi.

YSK'nın son kararının esas değil ara karar olduğunu belirten Yavuz, "Ne gerekçe yazacaklar 'Oy kullanamaz' derlerse, ben onu da merak ediyorum" değerlendirmesi yaptı.

CHP'ye yüklenen Yavuz, "Herhalde Cumhuriyet savcıları boş durmayacak, ilgili kurumlar boş durmayacak. Biz de boş durmayacağız. Bu kadar iş olmuşken, bu kadar kanuni çerçevenin dışına çıkılarak hileler olmuşken bunların takipçisi elbette Cumhuriyet başsavcıları da biz de olacağız" ifadelerini kullandı.

KHK İTİRAZI DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

AKP'nin seçimin iptal gerekçelerinden biri olduğu iddiasıyla yaptığı KHK itirazı, 23 Nisan’da YSK tarafından reddedilmişti. Ara karar açıklayan YSK, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine karar vermişti.

AKP daha önceki seçimler için KHK'lilere ilişkin böyle bir itirazda bulunmamıştı. (HABER MERKEZİ)

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