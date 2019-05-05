Yerel seçimden sonra Hak-İş ve Memur-Sen’den 14 bin 200 istifa

Hak-İş ve Memur-Sen konfederasyonlarının aktardığına göre yerel seçimlerden sonra Hak-İş’ten 8 bin 700 işçi, Memur-Sen’den 5 bin 500 emekçi istifa etti. Hak-İş ve Memur-Sen istifaların zorla yaşandığını iddia ederken, istifa eden emekçiler daha önce Evrensel’e verdiği demeçlerde yerel seçimlerden sonra üzerlerindeki baskıların kalktığını ve kendi iradeleriyle istifa ettiklerini aktarmıştı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, AA’ya yaptığı açıklamada, “Seçimin ardından konfederasyonumuza bağlı sendikalardan istifa ettirilen işçi sayısı 8 bin 700’ü buldu” dedi. Arslan, yerel seçimler sonrası çalışanların belediye yönetimlerince sendika değiştirmeye zorlandığı iddiasında bulundu. Hak-İş heyeti olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiklerini anlatan Arslan, her iki başkanın da işçilerin tercih ettiği sendikaya karışmayacakları beyanında bulunduğunu aktardı. Arslan, “İstanbul ve Ankara’da organize baskı söz konusu değil ama bunun yarın olmayacağına da emin değiliz. Bunun için uyarılarımızı yaptık” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Memur-Sen’e bağlı sendikalardan 5 bin 500 çalışanın istifa ettiğini belirtti. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın da istifaların baskıyla olduğunu savundu.

EMEKÇİLER: YÖNETİM DEĞİŞİNCE RAHATLADIK

Ancak Hak-İş ve Memur-Sen’e bağlı sendikalardan istifa eden emekçiler daha önce Evrensel’e verdikleri demeçlerde kendi iradeleriyle istifa ettiklerini duyurmuştu.

1987 ile 2009 yılları arasında İETT’de çalışan Belediye-İş İstanbul İETT Eski Şube Başkanı Sadettin Yıldırım şunları söylemişti: “1994 yılında Tayyip Erdoğan belediye başkanı olduğu zaman, 95-96 toplusözleşme sürecimizde zorluk çıkardı. 1996 yılında Hak-İş’i çağırdı. O zaman başlattı bu süreci ve 2004 yılının sonuna kadar da sürdü. Bu süreçte Evrensel gazetesi de bu baskılara ilişkin çok sayıda haber ve röportaj yaptı. Çok sayıda açıklama yapıldı. Hizmet-İş’e geçmeyenleri işveren vekilleri zorlayarak geçirmek istediler. Geçmeyenleri sürgün ettiler. O garajdan o garaja gönderdiler. İkitelli’de oturan birini Anadolu yakasındaki Hasanpaşa, Yunus ve Şahinkaya garajlarına gönderdiler. O garajlarda çalışanları da Avrupa yakasındaki garajlara verdiler. Bizi İETT’den ayrılmaya zorladılar. Bir de Tüm Bel-Sen’e bağlı tüm memurları zorlayarak Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen’e geçirdiler.”

Bem-Bir-Sen’den istifasının nedenlerini sorduğumuz belediye emekçilerinden biri de şöyle konuşmuştu: “34 yıldır burada çalışıyorum. Ben eskiden Tüm Bel-Sen üyesiydim zaten. AKP geldiğinde sendikayı kabul etmediler. Bize ‘Tek bir sendika olacak, ondan başka sendika tanımayız’ dediler. Mecburen istifa ettik, çünkü sürgün ve baskı vardı. Diyelim arkadaş Dikmen’de oturuyor, onu alıp Sincan’a veriyorlardı. Orta yaşlı arkadaşları zorla emekli ettiler. Kimse göze alamadı haliyle, gittik üye olduk. Seçimlerde yönetim tekrar değişince rahatladık. Şimdi hiçbir zorlama yok, biz de o yüzden Tüm Bel-Sen’e döndük.” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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