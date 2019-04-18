Erdoğan'dan Memur-Sen'e Truva atı rolü

Seçim sonrası hükümete yakın Memur-Sen’den binlerce istifa yaşandı. Sendikaya Erdoğan arka çıktı: ‘Dava adamlığına yakışmaz.’ Bu çıkış, ‘Krize karşı mücadeleyi engellemek için Memur-Sen’e ihtiyacın göstergesi’ olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Erdoğan, kükümet yanlısı sendika olarak bilinen ve her fırsatta koruma kalkanına aldığı Memur-Sen’e seçim döneminde de arka çıktı. Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen, Uluslararası "İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar" konferansına katılan Erdoğan, “Ben Memur-Sen camiasının bu seçimler sebebiyle ortaya çıkan tabloda bulundukları yerlerde dimdik duracaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Memur-Sen’in Türkiye’de ideolojik sendikacılığın yerini bıraktığını savunurken, sendikanın temel hedefinin ise emekçilerin hak ve imkanlarını güçlendirmek olduğunu öne sürdü. Erdoğan, “AB sürecimize destek veren, Kudüs’ün hakkını savunan, kritik dönemlerde vesayetçiler yerine milli iradenin yanında saf tutan Memur-Sen, ülkemiz için önemli bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.

"SENİ MAKAMINDAN MI ATACAK ATAMAZ"

Erdoğan’ın partisinin kazanamadığı belediyelerde çalışanlara “Seni makamından mı alacak? Seni memurluktan mı atacak? Atamaz. Çünkü 657 denilen bu yasa, sizi güçlü bir şekilde koruma altına almıştır. Kaldı ki bu yollara tevessül edenler karşısında arkanızda kapı gibi Memur-Sen camiası var. Bu ülkede şu anda bir hükümet var. Biz hiçbir zaman yapılacak bu zulümlere tribünden seyirci olmayız” diyerek seslenmesi de dikkat çekti.

“Ben yürütmenin başıyım. Yasamanın başı ise şu anda yine genel başkanı olduğum partimin bir mensubu. Bir zulüm varsa bunun karşısında duracağız” ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti: “Bu ülkede bir hükümet var. Biz hiçbir zaman yapılacak bu zulümlere seyirci olmayız. Onun için de bütün yargı ve yürütme mekanizmalarını her halükarda başta Memur-Sen olmak üzere yürütmek zorundayız. "

"Bir zulüm varsa bunun karşısında duracağız" Erdoğan, “Hadi bakalım sendikanı değiştir” diyenlere karşı Memur-Sen’lilerin yerini koruması gerektiğini söyledi.

Memur-Sen’in sendikal çalışmalar için yol gösterici olması gerektiğini savunan Erdoğan, “Sırtını vesayet odaklarına dayayan sendika ağalarının siyasetçilere ayar verdiği o kötü günler sizlerin desteğiyle geride kalmıştır” dedi.

"KIZGIN DEMİRİ SOĞUTMA DÖNEMİ"

Erdoğan, seçimlere ilişkin de şöyle değerlendirmelerde bulundu: “Dünyada bizim gibi bir katılım oranına sahne olan bir sahne adeta yoktur. Seçim döneminde yaşanan tartışmalar artık sona ermiş, herkes günlük hayatına yönelmiş, evine, işine, gücüne yoğunlaşmıştır. Hak arama mücadeleleri demokrasinin bir imkanı ve gereğidir. Kimse hak arama mücadelesi verenleri hakaretle eleştirme yoluna gidemez. Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem, kızgın demiri soğutma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir.”

"NİYE RAHATSIZ OLUYORSUNUZ?"

YSK’ye yapılan itirazları da değerlendiren Cumhurbaşkanı, “Geçmişimizden bugüne her türlü siyasi parti bu tür yollara başvurmuştur. Bu tür hak arama mücadelesini vermiştir. Son nokta konulana kadar da bunun takipçisi olmuşlardır. Ama olay partime gelince niye rahatsız oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

"EY FINANCIAL TIMES"

"Batı dünyasının bir kesimi medya organlarıyla ekonomimizi adeta çökmüş gibi gösterme çabasında, Türkiye dimdik ayaktadır." diyen Erdoğan "Ey Financial Times, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi sen tanıdın mı? Senin ülkende ne kadar mülteci var? Hadi bir de onu haber yap bakalım" dedi. (HABER MERKEZİ)