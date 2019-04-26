Tüm Bel-Sen: Belediyedeki sendika istifaları özgürlük özleminden

KESK’e Tüm Bel-Sen Merkez Yürütme Kurulu, yerel seçimler sonrasında Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen’li belediye emekçilerinin zorla istifa ettirildiğine dönük iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, “İstifalar baskıdan değil, tam tersine özgürlüğe olan özlemden kaynaklı” dedi. Yerel seçimlerde AKP'li belediyelerin el değiştirmesi sonrasında hükümete yakın Memur-Sen’den binlerce istifa yaşandı.

Daha önceden Tüm Bel Sen’den zorla istifa ettirilen binlerce emekçinin, yerel seçimler sonrası idarenin baskı ve zorunun üzerlerinden kalmasıyla kendi iradeleri ile Tüm Bel-Sen’e üye olduğu belirtilen açıklamada, Bem-Bir-Sen’in bu durum karşında karalama kampanyası ve asılsız iddialarla kamuoyunda algı oluşturmaya başladığı ifade edildi.

2003 yılından bu yana Tüm Bel-Sen’in üye sayısının 28 bin 442’den 18 bin 794’e düştüğü, Bem-Bir-Sen’in üye sayısının ise 7 bin 256’dan 69 bin 633’e çıktığına dikkat çekilen açıklamada “Artışın nedeninin Bem-Bir-Sen’in başarılı mücadeleleri değil AKP iktidarı döneminde kamunun her kurumunun verdiği açık destek ve on binlerce emekçinin zorla üye yapılmasıdır” dendi. (Ankara/EVRENSEL)

İETT işçileri: Asıl kendileri baskı kurup sendika değiştirttiler